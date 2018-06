Harthauser weihen neue Ortsmitte ein

Gut 400 ehrenamtliche Arbeitsstunden haben rührige Harthauser geleistet, bis die neu gestaltete Ortmitte um den neuen Dorfbrunnen am vergangenen Sonntag mit einem Fest eingeweiht werden konnte. Die Ortsdurchfahrt wurde gesperrt, damit ein Festzelt auf der Straße rund um den Brunnen aufgestellt werden konnte. Alle Harthauser Vereine sorgten für beste Bewirtung, die Musikkapelle Feldhausen-Harthausen mit ihrer Dirigentin Katrin Goller umrahmte die Einweihung musikalisch.

Begonnen wurden die Feierlichkeiten mit einem Gottesdienst, zelebriert von Stadtpfarrer Wolfgang Drescher. In Anlehnung an das Tagesevangelium vom Weinstock und der Rebe sagte Pfarrer Drescher, dass eine lebendige Dorfgemeinschaft, wie sie in Harthausen gelebt werde, miteinander große Ziele erreichen könne. Die Umgestaltung des Dorfplatzes sei dafür ein gutes Beispiel. „Dies ist dank der guten Pflege des Miteinanders möglich“, sagte er und verglich dies mit der Pflege der vielen Zweige und Triebe eines Weinstocks.

Ortsvorsteher Manfred Rogg ließ die Entstehungsgeschichte des Dorfbrunnens Revue passieren. Im Jahr 1906 kam an der Stelle des Brunnens fließendes Wasser nach Harthausen. 1974 wurde der Dorfplatz überarbeitet und der Brunnen zurückgebaut. Vor mehreren Jahren entstand die Idee, das frühere Ortsbild mit dem Brunnen wiederherzustellen. Die Brunnensäule lagerte in einem Schuppen, einen adäquaten Trog aus Sandstein fanden die Harthauser Vereine schließlich im Odenwald. Bürgermeister Holger Jerg sei Feuer und Flamme gewesen, als er gehört habe, dass auf die Stadt keine Kosten zukommen würden, sagte Manfred Rogg mit einem Schmunzeln in Richtung des Schultes. Jerg sprach von einer Meisterleistung, die der im vergangenen Jahr gewählte Ortsvorsteher Manfred Rogg gleich zu Beginn seiner Amtszeit abgeliefert habe. Ein besonderer Dank galt neben den vielen Helfern Steinmetz Max Steinhart für den Entwurf und die Fertigung des Ortswappens mit Pflastersteinen sowie Wilfried Klekler, der die Gussarbeiten an der Säule gefertigt hat. Klaus Steinhart sprach stellvertretend für alle Vereine Dankes- und Grußworte – vor allem an das „Zugpferd“ Manfred Rogg. (sr)