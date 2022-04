Gypsy Swing erklingt in Mariaberg

Winfried Maulbetsch von der Stabsstelle Kunst & Kultur des Mariaberg hat am Wochenende einen Gypsy Swing Gitarristen mit Band in der Mehrzweckhalle begrüßt. Laut Pressemitteilung habe es fünf Jahre gedauert, diesen Auftritt hinzubekommen. Das Trio mit Joscho Stephan an der Sologitarre, Günter Stephan an der Rhythmusgitarre und Volker Kamp am Kontrabass spielte vor Publikum.

Warum es so lange gedauert hatte, bis das Trio in den Gammertinger Stadtteil kam, konnte sich Stephan nun auch nicht mehr erklären: „Wir sind blendend gelaunt, denn uns fehlt es hier in Mariaberg an nichts“, wird er in der Mitteilung zitiert. Von Mozart über die Beatles bis zu Jimi Hendrix hatte das Trio eine vielfältige musikalische Bandbreite im Gepäck, augenzwinkernd versetzt mit Zitaten aus anderen großen Werken der Musikgeschichte. Bei den Joscho-Stephan-Originalen „Linea Blanca“ oder der Bolero „Papillon“, erfüllten zarte und verträumte Töne die Halle. Dominiert wurde das Programm von Stücken des Gypsy Swing Gitarristen Django Reinhardt, der als Vorreiter des europäischen Jazz gilt und für Stephan eine große Inspiration ist, informiert der Veranstalter.

„Django Reinhardts Stück ,Hungaria’ haben wir jetzt ein wenig schneller gespielt, befeuert durch die guten Spätzle, die wir hier gegessen haben“, scherzte Stephan auf der Bühne. Der Sologitarrist wirkte tiefenentspannt, während seine Finger auf der Gitarre zwischen Marathon und Sprint wechselten und der Kontrabass den Herzschlag des Liedes lieferte. Entscheidend sei beim Gypsy Swing die Rhythmusgitarre, die sein Vater Günter spiele, so Stephan: „Das ist die Basis unserer Musik, ohne die funktioniert es nicht.“

Das Genre und seine typische instrumentale Besetzung durch Gitarren, Kontrabass und Violinen entsprang der Kultur von Sinti und Roma, die auch in Stephans Stammbaum vertreten sind, heißt es in der Mitteilung weiter. Wichtig ist dem Künstler die kreative Mischung aus der Tradition und Öffnung im Genre des Gypsy Jazz.