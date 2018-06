Gymnasium wünscht sich einen Schüleraustausch mit Frankreich

Die Zeiten, in denen ein Schüleraustausch mit Frankreich ein Selbstläufer war, sind vielerorts vorbei. Deutsche Schulen tun sich zunehmend schwer, Kooperationspartner im Nachbarland zu finden – auch das Gymnasium in Gammertingen hat schon seit einiger Zeit keine entsprechende Partnerschule mehr. „Vor Jahren hatten wir einen Austausch mit einer Schule im Speckgürtel von Paris, der ist allerdings eingeschlafen“, sagt Holger Konzelmann. Der Französisch- und Spanischlehrer ist am Gammertinger Gymnasium Beauftragter für Schüleraustausch und Schulpartnerschaften. Bereits seit einiger Zeit bemüht er sich darum, wieder einen Austausch mit einer französischen Schule aufzubauen, „aber das gestaltet sich schwierig“.

Hintergrund ist, dass in Frankreich immer weniger Schüler Deutsch lernen – entsprechend schrumpft die Zahl derer, die überhaupt an einem Austausch mit Deutschland teilnehmen könnten. Durch aktuelle Pläne der französischen Bildungsministerin könnte sich die Situation weiter zuspitzen: Geplant ist die Abschaffung von Klassen, in denen schon recht früh Deutsch parallel zu Englisch unterrichtet wird. „Unseren Plänen, etwas Neues aufzubauen, läuft das natürlich zuwider“, sagt Konzelmann. „Was die Bildungsministerin plant, könnte der Todesstoß für geplante Schulpartnerschaften sein.“ Bislang lernen Schüler in Frankreich zwei Fremdsprachen. In der Regel ist Englisch die erste, dann wählen sie zwischen Deutsch, Spanisch und Italienisch, sagt Konzelmann. Doch die letzteren beiden lösen Deutsch zunehmend ab: „Italienisch und Spanisch sind für Franzosen verwandte Sprachen“, sagt Konzelmann. Da liege diese Entscheidung nah. Fallen aber künftig in Frankreich die fremdsprachlich orientierten Klassen weg, wird es für Deutsch als Fremdsprache richtig eng.

Umgekehrt ist es ganz anders: In Gammertingen haben die Gymnasiasten ab der fünften Klasse Englisch und ab der sechsten Klasse Französisch – und zwar alle. Nicht zuletzt deshalb gibt die Schule die Hoffnung nicht auf, noch einen Partner zu finden. „Eine Umfrage in den siebten und achten Klassen hat bei uns ergeben, dass 30 Jugendliche sofort bereit wären, an einem Austausch mit Frankreich teilzunehmen.“ Naheliegend wäre es, wegen der bereits bestehenden Städtepartnerschaft einen Austausch mit einer Schule in Trégueux in der Bretagne aufzubauen. „Aber es muss auch von der Geographie her passen“, sagt Konzelmann. „Mit dem Bus wären wir 15, 16 Stunden unterwegs, das lässt sich kaum realisieren.“ Er hat daher Kontakt zu einer Schule in Lothringen aufgenommen, an der er vor 15 Jahren als Fremdsprachenassistent gearbeitet hat. Im Frühjahr hat der Gammertinger Lehrer der Schulleitung dort sein Anliegen vorgetragen. „Die verantwortliche Lehrerin dort ist auch sehr bemüht“, sagt Konzelmann. Trotzdem ist der Weg für eine Kooperation nicht frei: Die Schule habe derzeit noch einen Schüleraustausch mit einer Schule in Zwickau. Weil dies von dort aus aber ebenfalls sehr weit sei, stehe der Austausch auf der Kippe, wenn auch nicht akut. „Dort haben sie ein offenes Ohr für uns.“

Solange es keine konkreten Fortschritte gibt, bietet das Gymnasium sogenannte Begegnungsfahrten nach Frankreich an, sagt Schulleiter Christoph Ocker. Ein Gegenbesuch komme zwar häufig nicht zustande. „Aber vielleicht hat man ja doch irgendwann mal Erfolg, das ist zumindest unsere Strategie.“ Außerdem organisieren sich manche Schüler ihren Austausch über das deutsch-französische Jugendwerk gewissermaßen selbst, „aber das ist dann privat“, sagt Konzelmann. Die Schule mache lediglich auf das Angebot aufmerksam.