Gymnasiasten legen freiwillig eine zusätzliche Prüfung ab

- Mathe-Plus, das ist eine Möglichkeit, seine Mathekenntnisse in der gymnasialen Oberstufe zu erweitern und zu vertiefen, um besser für das Studium eines der MINT-Studiengänge (Mathe, Informatik, Naturwissenschaft und Technik) gewappnet zu sein. In einem Vertiefungskurs werden Schülerinnen und Schüler in einigen Gymnasien Baden-Württembergs seit 2012 zwei Jahre lang in zwei zusätzlichen Mathestunden unterrichtet. Schon lange ist das Gymnasium Gammertingen bei Mathe-Plus mit von der Partie, jetzt erhielten alle neun Mathe-Plus-Schüler ihr Zertifikat. Anders als in den vergangenen Jahren war in diesem Jahr in Gammertingen kein einziges Mädchen dabei, heißt es in einer Pressemitteilung.

Auch sonst war in diesem Jahr einiges anders. 629 Teilnehmer – im Jahr zuvor waren es noch 908 – gab es in Baden-Württemberg. Der Teilnehmerschwund ist wohl Corona geschuldet, da in den vergangenen Jahren konstant 900 bis 1100 MathePlus-Schüler am Start gewesen waren, heißt es in dem Schreiben. Eine weitere Besonderheit war in diesem Jahr, dass die Schüler die Prüfung, die für die Gammertinger sonst an der Universität Tübingen stattfindet, an ihrer Schule schreiben mussten. Auch das wegen Corona.

Neun der 629 Teilnehmer kamen also aus Gammertingen. In der Klausur, die von der Fakultät Mathematik und Physik der Universität Stuttgart gestellt wurde, maßen sie sich in Aussagenlogik, Beweisverfahren, Folgen, Gleichungen und Ungleichungen. Mit 17 oder mehr Punkten von 28 bekam man am Ende ein Zertifikat mit der Bewertung „exzellent“. Dieses Exzellent-Zertifikat erhielten sechs der neun Gammertinger Teilnehmer. Auch der gesamte Kursdurchschnitt von 18,8 Punkten lag deutlich über der Exzellenz-Grenze.

Teilgenommen haben Gabriel Teufel, Fabian Buckel, Adrian Matuschik, Jenus Lebon, Christian Walz, Adrian Straubinger, Lukas Zintgraf, Jens Kienzle und Nick Hipp.