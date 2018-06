Gute Chancen für freies WLAN, schlechte für ein Kino

Freies WLAN in der Stadt, ein Freibad, ein Kino und die Sanierung alter Gebäude: Rund 35 Jugendliche haben Gammertingens Bürgermeister Holger Jerg am Montag ihre wichtigsten Wünsche für die Stadt präsentiert. Jerg erklärte ihnen, was davon realistisch ist und was nicht. Im Seminar „Schule trifft Rathaus“ der Landeszentrale für politische Bildung lernten die Mädchen und Jungen aber auch jede Menge darüber, wie Kommunalpolitik funktioniert.

Eine Stunde lang machten sich die Jugendlichen der Klasse 8a des Gymnasiums und der Klasse 9a der Werkrealschule/Laucherttalschule Gedanken darüber, welches ihre dringendsten Anliegen sind – zunächst allein, dann in Gruppen. Vier Schüler nahmen anschließend im Schlosssaal neben dem Bürgermeister Platz, um ihn mit den Ideen zu konfrontieren. Unterstützt wurden sie von Jonas Metzger von der Landeszentrale für politische Bildung, der die Gespräche moderierte.

Achtklässler Jonas wagte sich als erster nach vorne, um für freies WLAN in Gammeringen zu werben. „Die Jugendlichen können Datenvolumen und damit Geld sparen. Außerdem würden sie dann eher mal in die Stadt gehen“, sagte er. „Und Gammertingen könnte damit zeigen, dass die Stadt beim freien WLAN kein Nachzügler ist.“

Stadt will freies WLAN prüfen

Wie Holger Jerg erläuterte, scheiterte das freie WLAN in der Stadt bislang an rechtlichen Bedenken. „Wir werden uns jetzt aber mit der Umsetzung beschäftigen“, versprach er. Im Umfeld der Stadtbücherei gebe es kostenfreies WLAN aber schon jetzt. An die Jugendlichen appellierte er, zum Beispiel auch bei Geschäftsleuten oder Gastronomiebetrieben für ihren Wunsch zu werben.

Tufan machte den Bürgermeister darauf aufmerksam, wie sehr den Jugendlichen ein Freibad fehlt. Deshalb müssten Schüler beispielsweise nach Mössingen, Sigmaringen oder Reutlingen ausweichen. „Ein Freibad wäre auch ein Treffpunkt“, sagte Tufan. „Und es ließe sich mit einem Fußball- oder Beachvolleyballfeld um eine sportliche Aktivität ergänzen.“ Von Holger Jerg erfuhr der Schüler allerdings, dass die Chancen für ein neues Freibad schlecht stehen. „Der Aufwand für den Betrieb ist nicht unerheblich“, sagte der Bürgermeister. Allein das Hallenbad verzeichne ein jährliches Defizit von rund 600 000 Euro. Jerg wollte die Jugendlichen aber trotzdem nicht im Regen stehen lassen. Deshalb regte er an, das Areal beim Hallenbad aufzuwerten. In einer entsprechenden Arbeitsgruppen könnten die Jugendlichen ihre Ideen einbringen.

Auch Lina, die den Wunsch nach einem Kino vorstelle, wurde eher enttäuscht. Die Investition in ein Kino sei eine unternehmerische Entscheidung, sagte Holger Jerg. Angesichts von Streamingdiensten wie Netflix oder Amazon Prime befürchte die Branche zudem das nächste Kinosterben. Immerhin gebe es in Gammertingen das Open-Air-Kino. „Doch auch das wird es nur so lange geben, solange die Leute auch dorthin gehen“, sagte Jerg. Bei der Sanierung alter Gebäude, die Luca anregte, sieht der Bürgermeister in erster Linie die Eigentümer in der Pflicht. Für die Reaktivierung von Brachen gebe es aber ein städtisches Förderprogramm, so der Bürgermeister.

Jugendbeteiligung geht weiter

Holger Jerg versprach, dass die Ideen nicht in Vergessenheit geraten. „Wir werden die Jugendbeteiligung mit den nächsten Generationen fortführen“, sagte er. Vor allem bei der Gammertinger Jugendbeauftragten Alessandra Friemelt und bei Susanne Grau, die für die Jugendbeteiligung zuständig ist, können die Schüler dabei auf Unterstützung hoffen.

Beide verfolgten die Diskussion im Schlosssaal ebenso wie Hauptamtsleiter Martin Fiedler, die Lehrer Christian Zrener (Gymnasium) und Daniela Parentis (Laucherttalschule) sowie die CDU-Gemeinderäte Gerhard Jaudas, Franz Hanner und Karl Endriß. „Ziel der Veranstaltung ist es, die Jugendlichen zur Beteiligung zu animieren“, sagte Susanne Grau. „Außerdem geht es darum, ein Signal zu setzen: Der Bürgermeister und die Gemeinderäte hören uns zu.“