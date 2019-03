Gucci und Prada setzen auf Leder aus Gammertingen

Über Jahrhunderte beschäftigt sich die Familie Göggel in Gammertingen mit dem Handel, dem Konservieren und dem Gerben von Tierhäuten. Anfang der 1990er-Jahre gibt die Familientradition also eigentlich vor, welchen Berufsweg Josef Göggel einschlagen wird. Dass es dann aber auch tatsächlich so kommt, sei für die Beteiligten nie selbstverständlich gewesen, sagt Josef Göggel heute. Derweil ist aus dem Familienbetrieb ein weltweit agierendes Unternehmen geworden. Sein Kerngeschäft: die Produktion und der Verkauf von Leder.

Die Firmengeschichte reicht zurück bis ins 14. Jahrhundert, als die Familie Göggel ein Gerberhaus und eine Landwirtschaft an der Schwedengasse in Gammertingen betreibt. Was über Jahrhunderte Bestand hat, wird mit dem Zweiten Weltkrieg fast vollkommen zunichte gemacht. Mehr oder weniger aus der Not heraus ändert die Familie das Geschäftsmodell. Nach und nach steigt sie in den Handel mit rohen und konservierten Rinderhäuten für die Lederindustrie ein.

Salz setzt der Kläranlage zu

1962 verlegt die Familie den Sitz ihres Häutehandels von der Schwedengasse an die Ölbergstraße. Sechs Jahre später stockt sie dort das Büro auf, baut Wohnräume. 1984 sind es erneut äußere Zwänge, die die Unternehmer zum Handeln zwingen – ganz nach dem Motto „Not macht erfinderisch“. „Das Salz, mit dem die Tierhäute konserviert wurden, hat damals zunehmend der Gammertinger Kläranlage zugesetzt“, erzählt Josef Göggel. Nachdem die Behörden den Familienbetrieb als Verursacher ausfindig gemacht hatten, sei dieser enorm unter Druck geraten. „Eher aus der Not heraus wurden die Häute dann durch Luftkühlung haltbar gemacht“, sagt Göggel. Was damals Pionierarbeit gewesen sei, habe sich bis heute bewährt.

Als die Familie 1984 die neue Kühlhalle baut, ist Josef Göggel 15 Jahre alt. Allmählich macht er sich Gedanken darüber, wie seine eigene berufliche Laufbahn aussehen könnte. „An unserem Geschäft war ich grundsätzlich schon interessiert“, sagt er. „Aber dass ich selbst einsteigen würde – das war damals noch längst nicht klar.“ Nachdem Josef Göggel am Wirtschaftsgymnasium in Sigmaringen sein Abitur absolviert, kommen für ihn drei Studiengänge in Frage: Medizin, Chemie und Betriebswirtschaft.

Eltern überlassen die Entscheidung ihrem Sohn

Josef Göggel entscheidet sich für Betriebswirtschaft, studiert an der Dualen Hochschule in Ravensburg. Nach dem Wehrdienst bei der Bundeswehr steigt er 1993 dann doch ins Familienunternehmen ein. „Aus vollkommen freien Stücken“, sagt er. „Meine Eltern haben mir alle Freiheiten gelassen.“ Bereut hat der heute 49-Jährige diesen Schritt nie, im Gegenteil. „Leder ist ein tolles, vielschichtiges Material“, sagt Josef Göggel. Für den richtigen Umgang damit sei aber auch viel Know-how nötig. „Wenn man mit Leder richtig umgeht, lassen sich daraus Produkte herstellen, die einzigartig sind.“ Darauf führt Göggel auch einen Teil des Erfolgs zurück. „Wir haben Artikel im Programm, die schon viele kopieren wollten – und die daran gescheitert sind.“

Nach Josef Göggels Einstieg ins Unternehmen vollzieht dieses erneut einen entscheidenden Wandel: Der Handel mit Tierhäuten wird 2014 endgültig eingestellt. „Wir haben früh gemerkt, dass sich die Branche verändert“, sagt Göggel. „In den 80er-Jahren hat eine große Konzentration der Betriebe eingesetzt. Metzgereien haben mit immer schärferen Vorschriften zu kämpfen.“ Die logische Konsequenz ist eine Rückkehr zu den Wurzeln, zur Produktion von Leder und dem Handel damit. 2003 übernimmt das Gammertinger Familienunternehmen die Lederfabrik Louis Schweizer in Murrhardt, einer Kleinstadt 40 Kilometer nordöstlich von Stuttgart.

Modebranche macht den größten Anteil aus

Die 30 Angestellten der neu entstandenen SoftArt Leder GmbH verteilen sich zu jeweils rund der Hälfte auf zwei Standorte. In Gammertingen befindet sich das Lager, in Murrhardt sind Verwaltung, Vertrieb, Qualitätssicherung und der Versand für Industriekunden zu finden. Kunden gibt es mittlerweile weltweit: zum Beispiel in Deutschland, den USA, in Australien und in China. „Etwa 40 Prozent kommen aus der Modebranche, etwa 30 Prozent aus der Möbelbranche, etwa 20 Prozent aus der Schuhbranche“, sagt Josef Göggel. Weltweit bekannte Marken wie Gucci und Prada bestellen ihr Leder in Gammertingen.

Geführt wird SoftArt Leder von den drei Geschäftsführern Josef Göggel, dessen Bruder Jörg und Markus Heckmann, dem ehemaligen Vertriebsleiter der Lederfabrik Schweizer. Privat zahlt Josef Göggel für den beruflichen Erfolg einen hohen Preis: An etwa 80 Tagen im Jahr reist er in der Welt umher. Dennoch engagiert er sich ehrenamtlich in seiner Heimatstadt, vor allem als Vorsitzender des evangelischen Kirchengemeinderats. Mit seiner Frau Ulrike hat Josef Göggel drei gemeinsame Töchter. „Die älteste wird Lehrerin, die mittlere macht gerade ihr Abitur“, sagt er. Der mit 13 Jahren jüngsten Tochter stehen erst einmal noch einige Jahre Schule bevor. Ob eines seiner Mädchen eines Tages auch ins Unternehmen einsteigt, das will Josef Göggel ihnen selbst überlassen – so wie seine Eltern es ihm vorgelebt haben.