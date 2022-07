Großbrand bei Reifen Göggel: Zahl der Verletzten steigt auf zehn - weitere Details

Nach dem Großbrand äußert sich Reifen Göggel in einer Pressemitteilung zum entstandenen Schaden und zur Zukunft des Unternehmens. Es sei eine von acht Hallen am Standort betroffen, die derzeit aber nicht Bestandteil des Geschäftsbetriebes ist, da dort Winterreifen eingelagert waren, schreibt Marketingleiter Mike Hummel am Montagmorgen in einer Pressemitteilung.

Die wichtigsten Fragen und Antworten im Überblick:

Was geschieht momentan an der Brandstelle?

Knapp 50 Kräfte der Feuerwehr sind mit Nachlöscharbeiten beschäftigt. An verschiedenen Stellen flammen immer wieder sogenannte Glutnester auf, die momentan nicht beseitigt werden können, weil die Halle einsturzgefährdet ist. Sobald die Brandstelle von den Ermittlungsbehörden freigegeben wird, sollen die Fertigbetonteile abgerissen werden.

„Wir gehen davon aus, dass wir die Löscharbeiten danach abschließen können“, sagt der Gammertinger Kommandant Daniel Zeiler. Wann dies sein wird, ist schwer vorherzusagen. Die Feuerwehren hoffen aber, dass sie im Laufe des Tages abrücken können.

Der Einsatz dauert jetzt seit rund 36 Stunden an. Wie stehen die Feuerwehren dies durch?

„Ich wechsle mich mit meinen Stellvertretern ab und war heute Nacht deshalb mehrere Stunden im Bett“, sagt der Chef der Gammertinger Feuerwehr. Seine Kameraden machen dies genauso – nach einigen Stunden wird die Schicht ausgetauscht. Die Gammertinger Wehr wird deshalb von den umliegenden Feuerwehren unterstützt, aktuell ist noch die Wehr aus dem benachbarten Neufra am Einsatzort. In der Nacht auf Sonntag waren rund 300 Feuerwehrfrauen und -männer aus vier Landkreisen im Einsatz.

Auch am Sonntagmorgen steht noch eine meterhohe Rauchsäule über dem Betriebsgelände. (Foto: Thomas Warnack) Die Asbchussanlage des Hochzeitsfeuerwerks auf dem Betriebsgelände. Ob das Feuerwerk die Ursache für den Brand ist, ist aktuell Gegenstand der Ermittlungen. (Foto: Thomas Warnack) Das Feuerwehrauto, dass zur Brandwache für das Feuerwerk bereitgestellt war, wurde bei dem Großbrand beschädigt. (Foto: Thomas Warnack) Noch am Morgen ist die Rauchentwicklung über dem Firmengebäude des Reifenhändlers deutlich sichtbar. (Foto: Sebastian Korinth) Viele Anwohner wurden durch das Feuer aus dem Schlaf gerissen. Hier ein Blick aus einer Wohnung in der näheren Umgebung. Die Flammen waren in ganz Gammertingen und weit darüber hinaus gut zu sehen. (Foto: Privat) Das Feuer zerstört eine kombinierte Lagerhalle und ein Verwaltungsgebäude der größten Gammertingen Firma Reifen Göggel. (Foto: SDMG Kohl) Im Vordergrund sind die zerstörten Fahrzeuge von Reifen Göggel zu sehen. (Foto: SDMG Kohl) Das Übergreifen der Flammen auf das Zentrallager kann die Feuerwehr glücklicherweise verhindern. (Foto: Sebastian Korinth) Die geplante Traumhochzeit von Bruno und Corinna Göggel endet in einem Fiasko. (Foto: Sebastian Korinth)

Gab es Verletzte?

Firmeninhaber Bruno Göggel hatte auf seinem an die Firma angrenzenden Privatgrundstück seine Hochzeit gefeiert. Wegen der ungünstigen Windverhältnisse wehte der Rauch direkt in Richtung der Hochzeitsgesellschaft. Sieben Hochzeitsgäste kamen deshalb mit einer Rauchgasvergiftung ins Krankenhaus. Vonseiten der Feuerwehr ist von drei „leichten Blessuren“ wie Platzwunden die Rede, die allesamt vor Ort versorgt werden konnten. Insgesamt steigt die Zahl der Verletzten deshalb auf zehn. Ursprünglich war die Polizei von vier Verletzten ausgegangen.

Was kann bislang zur Brandursache gesagt werden?

Offiziell halten sich Polizei und Staatsanwaltschaft noch zurück, doch es gilt als wahrscheinlich, dass das Feuerwerk, das auf der Hochzeitsfeier des Firmenchefs Bruno Göggel abgebrannt worden ist, das Reifenlager in Brand gesetzt haben könnte.

Sechs Mann der Gammertinger Feuerwehr hielten während des Feuerwerks zwar die Stellung, aber auch sie konnten das rasante Ausbreiten der Flammen nicht verhindern. Unsere Redaktion hat entsprechende Anfragen an Staatsanwaltschaft und Polizei gerichtet und erwartet im Laufe des Tages nähere Antworten.

War das Feuerwerk genehmigt?

In den sozialen Medien beschweren sich zahlreiche User darüber, warum das Feuerwerk trotz der Hitzewelle offenbar genehmigt worden ist. "Derzeit ermitteln wir wegen fahrlässiger Brandstiftung", sagt ein Ravensburger Polizeiführer gegenüber dem Reutlinger Generalanzeiger (GEA).

Wie hoch ist der entstandene Schaden?

Auch hierzu sind die Angaben noch vage. Die Polizei wollte sich bislang nicht festlegen und geht von mehreren Millionen Euro aus.

Welche Auswirkungen hat der Großbrand für die Gammertinger Firma Reifen Göggel?

Eine von acht Lagerhallen sei durch den Brand zerstört worden. Da sich in dieser Hallen Winterreifen befänden, könne das jetzige Geschäft weiterlaufen, versichert Inhaber und Geschäftsführer Bruno Göggel. „Es ist durch das Lagermanagement sichergestellt, dass die bestellte Ware, wie vorgesehen, sofort ausgeliefert wird. Wir sind für unsere Kunden in gewohnter Weise da“, lässt der Geschäftsführer am Montagmorgen in einer Pressemitteilung verlauten.

Welche Folgen hat der Brand für die Firma Reifen Göggel?

Trotz des Infernos sollen die vorgesehenen Erweiterungsinvestitionen fortgeführt werden, schreibt Göggel weiter. Der Reifenhändler Reifen Göggel will an seinem Standort in Gammertingen 50 Millionen Euro in die Erweiterung des Lagers investieren. Wie das Unternehmen im Mai mitteilte, soll die Lagerkapazität vervierfacht werden und auf bis zu zwei Millionen Reifen steigen. Vor dem Brand begann das Unternehmen mit der Planung für zwei neue Lagerhallen.