Nach Großbrand bei Reifen Göggel: Anwohner leben weiter in Sorge

In der Nacht vom 23. auf den 24. Juli war auf dem Gelände von Reifen Göggel in Gammertingen ein Feuer ausgebrochen. In den folgenden Stunden kämpften zu Spitzenzeiten fast 400 Feuerwehrleute aus fünf Landkreisen gegen die Flammen. Erst am Mittwochabend darauf konnte die Gammertinger Feuerwehr den Einsatz offiziell für beendet erklären. Eine Lagerhalle, Fahrzeuge und etliche Reifenstapel fielen dem Großbrand zum Opfer. Mehrere Menschen, darunter einige Feuerwehrleute, erlitten Rauchgasvergiftungen. Der Schaden für das Unternehmen beträgt nach eigenen Angaben bis zu 25 Millionen Euro. Die Staatsanwaltschaft Hechingen geht inzwischen davon aus, dass ein Feuerwerk den Brand verursachte – gezündet am gleichen Abend bei der Hochzeitsfeier von Firmeninhaber Bruno Göggel auf seinem benachbarten Privatgrundstück. Klären wollen die Ermittler jetzt vor allem, ob sich die Feuerwerksfirma aus dem Kreis Esslingen möglicherweise der fahrlässigen Brandstiftung schuldig gemacht hat – oder ob es sich um eine Verkettung unglücklicher Umstände handelte.