Grandioser Start der Stadtkapelle Gammertingen ins neue Jahr

Am Freitag, 6. Januar, startete die Stadtkapelle Gammertingen mit ihrem traditionellen Dreikönigskonzert ins neue Jahr.

Den Auftakt übernahmen zunächst die Minimusikanten und die Jugendkapelle der Stadt Gammertingen und Neufra. Unter der Leitung von Annika Schmid und Kilian Heißel präsentierten bereits die Jüngsten weltbekannte Hits wie „Shotgun“ und „Despacito“. Die Jugendkapelle unter der Leitung von Dietmar Pelz eröffnete ihr Programm festlich mit „Fanfare For a New Era“, gefolgt vom Musical „The Phantom Of The Opera“. Zum Abschluss wurde den Zuhörern mit „Livin’ La Vida Loca“ kräftig eingeheizt.

Bevor es mit der Stadtkapelle im Programm weiterging, begrüßte Vorsitzende Dorothee Pfattner in einer kurzen Ansprache die Konzertbesucher und bedankte sich bei den Dirigenten für ihr Engagement.

Die Stadtkapelle unter der Leitung von Thomas Zacharias eröffnete ihren Teil des Konzertabends mit dem Stück „NFL On Fox Theme“. Nach dem zeitgenössischen „Free World Fantasy“ wurden die Zuhörer anschließend in „A Highland Rhapsody“ ins Schottische Hochland entführt. Den grandiosen Abschluss des ersten Teiles bildete das Musical „Mary Poppins“.

Bei den nun folgenden Ehrungen zeigte sich Bezirksvorsitzender Jörg Burkhart ebenfalls beeindruckt von der dargebrachten Leistung und lobte die hervorragende Vereinsarbeit. Geehrt wurden Nico und Tim Nepple für zehnjährige Vereinsaktivität, Alfredo Viola, Barbara Bonanno und Gianluca Bonanno erhielten die Ehrung für 30 Jahre. Eine besondere Ehre wurde Christian Barth zuteil: für seine 50-jährige Vereinszugehörigkeit erhielt er nachträglich die Ehrennadel in Gold mit Diamant und einen Ehrenbrief vom Blasmusikverband. Außerdem wurden Mia Knaus und Jan Gollmar für ihre bestandene D1-Prüfung ausgezeichnet.

Zurück im Programm mit der actionreichen Filmmusik „The Blues Brothers Revue“ folgte das romantische Stück „Always On My Mind“. Ebenso bekannt sind die Titel der Schwedischen Band Roxette, wobei die Musiker zeigten, wie vielseitig Blasmusik sein kann. Mit der Schnellpolka „Unter Donner Und Blitz“ endete schließlich der abwechslungsreiche Konzertabend. Nach den Dankesworten von Dorothee Pfattner und tosendem Applaus des Publikums wurden zuguterletzt die beiden Zugaben „Fliegermarsch“ und „Ein Leben Lang“ gespielt, bei welchem die Stadtkapelle auch gesanglich einen perfekten Abschluss des Konzertes darbot.