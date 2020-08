Graffiti verschönert nicht nur das „Atelier 5“

Blaue Graffiti auf schneeweißem Autolack: Bei der elften Mariaberger Sommerkunstwoche ist nicht nur das „Atelier 5-Gebäude“ in Mariaberg mit Sprühdosenkunst verschönert worden. Heilerziehungspflegerin Denise Schäfer, die beim Kurs „Street Art“ als Betreuerin dabei war, stellte kurzentschlossen ihren neuen Nissan Juke nismo R5 als Leinwand zur Verfügung. Sie nimmt so ein „ewiges Andenken“ an diese Woche mit, sagte Organisator Winfried Maulbetsch bei der Verabschiedung der Sommerkunstwoche. „Laut Schätzungen hat das Auto jetzt den fünffachen Wert. Auch deshalb, weil es unter den strengen Augen des weltweit bekannten Street Artists Florian Kaiser entstanden ist“, sagte er.

Neben der Kreativität der jungen Street Artists im Kurs von Florian Kaiser und Moritz Bader waren auch die Hygienevorgaben gegeben: Gesprayt wird eben nur an der frischen Luft und mit Atemschutzmasken. Nach drei Jahren ist das „Atelier 5“ jetzt auch komplett mit Graffiti in Himmelblau bedeckt. Aber nicht nur das war anders an dieser „mit Abstand besten Sommerkunstwoche“, wie das Organisationsteam aus Winfried Maulbetsch, Svenja Keller und Andrea Baur-Hölz festhielt. Neben dem strengen Hygiene- und Abstandskonzept, das im Vorhinein vom Landratsamt Sigmaringen und den dortigen Verantwortlichen für Gesundheit und Infektionsschutz abgesegnet worden war, gab es auch sechs neue Workshops im Angebot. Vom Bogenbau über Kalligrafie bis hin zur „Wilden Horde“, bei der die teilnehmenden Jugendlichen laut Maulbetsch über die Woche hinweg „ein schamanenartiges Leben im Wald mit wilder Bemalung“ führten, war alles dabei, was das künstlerische Herz begehrt.

Wie immer richtete sich das Kursangebot an alle: ob jung, ob alt, ob mit Behinderung oder ohne. Brunhilde Kaiser lebt in einem Mariaberger Wohnangebot für Senioren und ist seit Jahren begeisterte Teilnehmerin der Sommerkunstwoche. Dieses Mal hat sie im Mosaik-Kurs von Stefanie Krug eine neue Passion gefunden: Die über 88-jährige Dame ließ es sich auch bei sommerlicher Hitze nicht nehmen, Tag um Tag mit Engelsgeduld Steinchen um Steinchen zu platzieren und zahlreiche Mosaikkunstwerke zu schaffen. Kursleiterin Krug ist entzückt: „Da war beim Arbeiten wirklich absolutes Glück in ihrem Gesicht.“ Brunhilde Kaisers Nachbarin und Freundin Lieselotte Pitzal hat ihrerseits einen „Superlativ“ geschaffen, wie Winfried Maulbetsch anmerkte: Über 40 Kilogramm Ton hat sie für ihre Skulpturen in Kassandra Beckers Workshop „Körper in Ton“ verbraucht.

Auch in den bisher bewährten Kursen wie der Experimentellen Malerei, dem Bronzeguss, der Schmiedekunst oder der Holzbildhauerei wurde eifrig Kunst geschaffen. Von den Hygieneauflagen fühlten sich die Teilnehmenden nicht eingeschränkt und hielten sich vorbildlich daran: Mundschutztragen bis zum eigenen „Wirkungsort“, sprich Arbeitsplatz, Desinfektionsmittel und Abstandsregelungen gehörten selbstverständlich dazu. So wurde – auch mit Abstand – eine schöne gemeinsame Sommerkunstwoche möglich.