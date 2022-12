Gottesdienst gedenkt mit musikalischer Lesung den Opfern der Euthanasie

Im Jahr 1940 ermordeten die Nationalsozialisten 10.654 Menschen mit Behinderung in Grafeneck. 61 Opfer kamen aus der diakonischen Einrichtung Mariaberg in Gammertingen. Aus diesem Anlass fand am 11. Dezember ein Gedenkgottesdienst in der Mariaberger Klosterkirche statt. Diesen leitete Mariabergs Pfarrerin Bärbel Danner. Eine Einführung in die Geschehnisse der damaligen Zeit gab es durch Mariabergs Vorstand Rüdiger Böhm, wie in einer Pressemitteilung des Vereins Mariaberg geschrieben steht.

Die Erinnerung an die Opfer der Euthanasie und Gewalt sei in diesem Jahr auf besondere Weise lebendig gehalten worden: Mit der musikalischen Lesung „Meine schwerste Zeit in Mariaberg“ gab es bewegende Einblicke in das damalige Leid. Der Theater Lindenhof-Schauspieler Berthold Biesinger trug Texte des ehemaligen Mariaberger Direktors Erich Kraft vor. Kraft leitete die Einrichtung Mariaberg in der Zeit des Nationalsozialismus sowie in den darauffolgenden Jahren und hatte seine Erinnerungen an diese düstere Zeit zu Papier gebracht. Der Musiker Heiner Kondschak begleitete den Vortrag mit eindrücklichen Musikstücken.

Im Anschluss an den Gottesdienst gab es noch die Gelegenheit, die Dauerausstellung „Sterilisation und Euthanasie in Mariaberg“ im Klostergebäude zu besichtigen. Vorstand Rüdiger Böhm führte durch die Ausstellung und gab vertiefte Einblicke in die damalige Zeit.