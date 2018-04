Gospelchor Spirit of Joy begeistert mit Kirchenkonzert

Mit einem stehenden Applaus haben die vielen Besucher dem Gospelchor Spirit of Joy für das fulminante Konzert gedankt. Chorleiter David Heinzelmann hat ein kurzweiliges und abwechslungsreiches Konzert in der vollen Kirche Sankt Leodegar geboten.

Das Programm war gut gestaltet. Stücke aus dem afrobrasilianisch geprägten Werk „The Latin Jazz Mass“ von Martin Völlinger bildete den roten Faden. Diese Messe ist voller Dynamik und musikalischer Überraschungen. Die Textur der Musik ist dicht und weltumspannend. Der Chor setzte sich sehr ein und konnte damit überzeugen. Dazwischen erklangen Gospels, Popsongs und neue geistliche Lieder. Die schnelle Abfolge der Lieder gab dem Konzert eine unterhaltsame Dynamik.

Das Konzert sei wie eine Reise in die Welt der Musik, kündigte eine Chorsängerin an. Es gab drei Etappen und mehrere Highlights. Zum einen schreibt und komponiert David Heinzelmann geistliche Lieder. „Hey Du da oben“ ist ein Dankeslied für Frieden, Leben und Freiheit. Der Chor sang mit viel Engagement und Inbrunst. Das Lied traf das Publikum im Herzen. Es gab jubelnden Dank. Zum anderen trat Klaus-Dieter Göggel mit einem eigenen Lied „So wie Du“ auf. Das Lied spricht von Gottvertrauen und vermittelt ein Gottesbild voller Zuversicht. Göggel ist ein begnadeter Sänger und begeisterte mit seiner Interpretation des Lieds „Let it be“. Seine eindringliche Stimme erfüllte den Raum, Chor und Instrumentalisten zeigten eine ausgewogene Präsenz. Es war ein Moment starker Emotionen.

Sehr schnell ist der Funke übergesprungen. Die Musiker – Daniel Herre am Keyboard, Johannes Burkhardt am Schlagzeug, Philipp Lust am Bass, Michael Reiß am Saxophon – stimmten das Publikum mit temperamentvollen Klängen ein. Die Sängerinnen und Sänger zogen ein und boten zum Auftakt Völlingers sehr dynamisches „Kyrie“. Mit dem Gospel „Oh Happy Day“ haben Chor, Solistin Anita Herre und Musiker die Zuhörer erobert. Alle klatschten und wiegten sich im Takt. Man spürte die Freude, die der Chor am Singen hat, und diese Freude war ansteckend. Es bildete sich eine verbindliche Atmosphäre. So gab es viel jubelnden Applaus.

Der Chor ließ sich von der Freude und der Sympathie des Publikums beflügeln. Das Lied „Barbar´ Ann“ mit den Solisten Thomas Bodenmüller und Armin Kern wurde mit viel Elan gesungen. Das Publikum klatschte sofort den Takt mit, ließ sich begeistern und jubelte. Die Sängerinnen und Sängern genossen die Stimmung und das musikalische Feuer, das sie entfachten. Mit dem Gospel „All Night, all Day“ entstand eine schöne Verbundenheit. Die Kirche war klangerfüllt, die Emotionen ließen den Alltag vergessen.

Schlussakkord des Konzerts bildete das Lied „Angels“, das voller Intensität und Sinnlichkeit war. Das Publikum stand spontan zum Applaus auf und überschüttete Chor, Musiker und Chorleiter mit ihrem Jubel. Der Gospelchor wird seit zwei Jahren von David Heinzelmann geleitet und ist den Gammertinger Bürgern so richtig ans Herz gewachsen.