Gospelchor Gönningen singt am 17. Oktober in Gammertingen

Der Gospelchor Gönningen, seit 30 Jahren fester Bestandteil der hiesigen Gospel-Szene, singt am Sonntag, 17. Oktober, um 19 Uhr in der Kirche St. Leodegar in Gammertingen.

Gegründet wurde er von einer Handvoll musikbegeisterter Menschen. In der Zwischenzeit hat er sich den Ruf eines der besten Gospelchöre der Region ersungen. Das liegt auch daran, dass er einen ganz besonderen Stil entwickelt hat. Zudem zeichnet er sich durch die vielen Solisten aus, die aus den eigenen Reihen kommen.

Den Ursprüngen der Gospelmusik fühlt sich der Chor besonders verbunden. Die Strahlkraft und Spiritualität dieser Musik berührt Sänger und Publikum gleichermaßen immer wieder neu. Ausgelassen und temperamentvoll, aber auch einfühlsam und leise interpretiert der Chor bekannte Traditionals ebenso wie unbekanntere Gospels. Seit nunmehr 21 Jahren leitet Klaus Rother den Chor. Am Klavier werden die Sängerinnen und Sänger von Herwig Rutt begleitet. Der Eintritt ist frei, Spenden sind willkommen. Es gelten die aktuellen Corona-Bestimmungen.