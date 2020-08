Gleisarbeiten bei Gammertingen: Das sind die Folgen für Pendler und Anwohner

Die SWEG Schienenwege GmbH führt auf den Eisenbahnstrecken zwischen Engstingen und Gammertingen sowie zwischen Hechingen und Gammertingen Gleisbauarbeiten durch. Das schreibt das Unternehmen in einer Pressemitteilung.

Die Arbeiten auf der Eisenbahnstrecke Engstingen – Gammertingen dauern von Montag, 31. August, bis einschließlich Samstag, 12. September. Hier werden laut Pressemitteilung Bahngräben gereinigt und Kabelkanäle aufgestellt.

Manche Züge fahren auch während der Bauzeit

Beeinträchtigungen der Anwohner sind aus diesen Maßnahmen nicht zu erwarten, heißt es in der Mitteilung. Gearbeitet wird werktags in Zugpausen zwischen 7 und 18 Uhr. Die Arbeiten werden so durchgeführt, dass ein Zugverkehr möglich ist.

Ob und wann dieser im genannten Zeitraum erfolgt, liegt im Ermessen des Eisenbahnverkehrsunternehmens Schwäbische Alb-Bahn und wird von diesem gesondert veröffentlicht. Die vom SWEG-Verkehrsbetrieb Hohenzollerische Landesbahn angebotenen Züge des Rad-Wander-Shuttles an Sonntagen fahren auch während der Bauzeit.

Schienenersatzverkehr mit Bussen wird eingerichtet

Auf der Eisenbahnstrecke zwischen Hechingen und Gammertingen dauern die Arbeiten von Montag, 14. September, bis einschließlich Samstag, 31. Oktober. In der Zeit von Samstag, 26. September, bis einschließlich Sonntag, 18. Oktober, ist die Strecke gesperrt und die Züge werden durch Schienenersatzverkehr mit Bussen ersetzt – wozu der SWEG-Verkehrsbetrieb Hohenzollerische Landesbahn laut Pressemitteilung demnächst noch genauere Informationen veröffentlicht.

Konkret findet die Gleiserneuerung auf den Gemarkungen Jungingen und Killer statt. Gearbeitet wird an allen Tagen zwischen 7 und 18 Uhr. Nur an einzelnen Tagen sind Nachtarbeiten geplant – die direkten Anwohner der Bahnstrecke erhalten hierüber nochmals zusätzliche Informationen, heißt es in der Mitteilung.

Außerdem werden zeitweise die Bahnübergänge zwischen Jungingen und Killer für den Straßenverkehr nicht befahrbar sein. Die genauen Sperrzeiten der Bahnübergänge werden nochmals gesondert veröffentlicht. Zusätzlich finden auf dem gesamten Streckenabschnitt zwischen Hechingen und Gammertingen vom 14. September bis 31. Oktober Vegetationsarbeiten statt.