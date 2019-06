Einen Einblick in die Eisenbahngeschichte und deren Entwicklung für die Region zwischen Neufra und Gammertingen haben die Ruheständler in der Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft (GEW) in der vergangenen Woche bei einer Führung auf dem Eisenbahnlehrpfad zwischen den beiden Gemeinden erhalten. Entlang der Bahnlinie im Fehlatal stehen auf einer Länge von 2,3 Kilometern 15 Schautafeln, die facettenreich und anschaulich die geschichtlichen Aspekte der Hohenzollerischen Landesbahn dokumentieren.

Einer der Initiatoren des vor einem Jahr erstellten Lehrpfads ist der ehemalige Rektor der Gammertinger Realschule, Herbert Winkler. Mit seinen profunden Kenntnissen und lokalgeschichtlichen Hintergründen führte der Eisenbahnliebhaber die Gruppe vom Start oberhalb des Neufraer Friedhofs bis nach Gammertingen. Alle Teilnehmer erfuhren viel Neues und waren begeistert von Herbert Winklers Fachwissen und seinem Engagement für die Eisenbahn.

Vom Leitungsteam der GEW-Mitglieder im Ruhestand im Landkreis Sigmaringen dankte Dieter Hörnlein dem ehemaligen Kollegen Herbert Winkler für den interessanten und lehrreichen Nachmittagsspaziergang entlang der Bahnlinie. Das Treffen in Gammertingen beendeten die Teilnehmer bei einem gemütlichen Abschluss mit Kaffee und Kuchen.