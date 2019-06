Gesamtsieger winkt ein Trainingslager

Die Saison 2018/2019 liegt, aufgrund der Relegation, in den letzten Zügen, da startet auch schon der Erdinger-Meistercup. Und es dürfte nicht verwunderlich sein, wenn der eine oder andere Fußball-Fan über die Tage mehr auf den einzelnen Sportplätzen wäre als zu Hause. Denn neben den nun stattfindenden Relegationsspielen hat sich dieses Turnier als weiteres Ereignis seinen Platz im Fußballkalender gesichert.

Der Erdinger-Meistercup, vom Titelsponsor und vom Württembergischen Fußball-Verband (WFV) ganz selbstbewusst als „Champions League der Amateure“ betitelt, wird in Vorrunde und Endrunde gespielt. Die Vorrunde gibt es an diesem Wochenende an vier Standorten in ganz Württemberg (ähnlich der vier Landesligabezirke), ein Vorrundenturnier wird in Gammertingen ausgespielt. Neben 25 Männermannschaften aus den Bezirken Donau, Zollern, Bodensee (alle Landesliga St. 4) und Schwarzwald (Landesliga 3) geben auch zehn Frauenmannschaften von der Kreisliga bis zur Regionenliga ihre Visitenkarte ab. Die 25 Mannschaften sind die Meisterteams der vier genannten Bezirke von der Kreisliga C bis hinauf zur Bezirksliga, die die Verantwortlichen des TSV Gammertingen, der selbst mit der SG Alb-Lauchert in der Qualifikation zur Bezirksligarelegation spielt, erwartet. Damit hofft der Ausrichter natürlich auch auch Fußball-Fans aus Nah und Fern. Relegationsspiele finden am 15. Juni keine statt, sodass der Weg ins Gammertinger Stadion in Angriff genommen werden kann.

Sieger 2018: TSG Balingen

Die Verantwortlichen des TSV Gammertingen um Spielleiter Benjamin Gauß sind schon seit Tagen mit der Vorbereitung beschäftigt und tun alles, dass sich die Zuschauer, Spieler, Schiedsrichter und Funktionäre wohl fühlen. Zu gewinnen gibt es natürlich auch etwas. Auf den Sieger des Endrundenturniers, bei dem auch die Meister der Landesligen und die Qualifikanten der übergeordneten Ligen einsteigen, wartet am kommenden Samstag in Berghülen (Bezirk Donau/Iller) ein Wintertrainingslager im Süden. Beste Erfahrungen damit hat im vergangenen Jahr Oberliga-Meister TSG Balingen gemacht, der in Frickenhausen das Endturnier gewonnen hatte.

Im Rahmen der Pressekonferenz im Stadion des TSV Gammertingen informierten die Verantwortlichen des Vereins über den Ablauf des Vorrundenturniers. Verbandsmitarbeiter Matthias Rudolf vom WFV stellte erfreut fest: „Noch nie haben so viele Teilnehmer ihre Zusage für dieses Turnier gegeben.“ Zu den Favoriten verlor er nur wenige Sätze und fasste zusammen, dass die Bezirksligisten SV Weingarten (Bodensee), FV Bad Schussenried (Donau) und der SC 04 Tuttlingen (Schwarzwald) die Favoritenrolle vielleicht übernehmen könnten. Aber da kleine Mannschaften mit nur vier Feldspielern spielen, können auch unterklassige Vereine für Furore sorgen. Gespielt wird gleichzeitig auf vier Spielfeldern. Die Spielzeit beträgt zehn Minuten, los geht das Turnier am Samstag, um 12 Uhr. Nach über 70 Spielen rechnen die Verantwortlichen mit einem Endspiel gegen 18 Uhr. Die Vereine, die am Ende auf den Rängen eins bis fünf landen, qualifizieren sich für das Endturnier nächste Woche in Berghülen. Nach der Siegerehrung gegen 9 Uhr steigt noch eine Party mit einem DJ von Radio 7.