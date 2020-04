Geringe Beteiligung bei Wahl zum Pfarrgemeinderat

Theresia Leuze aus Neufra hat bei der Pfarrgemeinderatswahl in der Seelsorgeeinheit Gammertingen-Trochtelfingen die meisten Stimmen bekommen. Wie die Seelsorgeeinheit am Montag mitteilte, gaben von den gut 5900 Mitgliedern der katholischen Kirchengemeinden, die der Seelsorgeeinheit angehören, 770 ihren Stimmzettel ab. Die Wahlbeteiligung lag damit bei 12,9 Prozent. Sechs Stimmzettel waren ungültig.

„Bedingt durch den Wegfall der Präsenzwahl ist die Wahlbeteiligung (weit) hinter der Erwartung zurückgeblieben“, schreibt die Seelsorgeeinheit in einer Pressemitteilung. „Und doch ist das Ergebnis für die Kandidierenden eine Bestätigung für ihre Bereitschaft und eine Ermutigung für die Arbeit in den nächsten fünf Jahren.“ Etwa elf Prozent der stimmberechtigten Katholiken hätten die Möglichkeit genutzt, die Pfarrgemeinderäte im Internet zu wählen. Sowohl die Erzdiözese Freiburg als auch die Verantwortlichen in der Seelsorgeeinheit hätten dabei mit einer höheren Beteiligung gerechnet. Vielleicht hänge die Zurückhaltung damit zusammen, dass die Stimmabgabe im Internet zum ersten Mal möglich war, heißt es in der Pressemitteilung.

Für die 18 Sitze im Pfarrgemeinderat der Seelsorgeeinheit Gammertingen-Trochtelfingen hatten 18 Frauen und Männer kandidiert: Theresia Leuze aus Neufra (525 Stimmen), Hildegard Butscher aus Gammertingen (520), Angelika Rogg aus Feldhausen (516), Nicole Eisele aus Neufra (511), Gisela Heißel aus Feldhausen (508), Johannes Kromer aus Gammertingen (506), Regina Staneker aus Trochtelfingen (501), Susanne Klingenstein aus Trochtelfingen (498), Karl-Otto Stauß aus Kettenacker (488), Markus Heinzelmann aus Steinhilben (485), Andrea Bodenmüller aus Gammertingen (479), Ingeborg Schneider aus Trochtelfingen (478), Oliver Türk aus Neufra (462), Alexander Keller aus Trochtelfingen (457), Matthias Gulde aus Kettenacker (440), Kornelia Locher aus Steinhilben (428), Beate Krämer aus Gammertingen (419) und Ursula Grasel aus Gammertingen (385).