Gerüst fällt erst nach dem Weihnachtsmarkt

Schön und stimmungsvoll hätte es werden können: Die Gammertinger Stadtverwaltung wollte die Fassade des neuen Schlossflügels zum Weihnachtsmarkt am Wochenende den Besuchern in seiner vollen Pracht präsentieren. Doch daraus wird nichts, das Gerüst muss noch ein paar Tage länger bleiben.

Der Stukkateur hat den Putz an der Fassade angebracht. Dieser ist auch schon so weit getrocknet, dass der Maler ihn überstreichen könnte. Doch die Farbe ist noch nicht da. „Wir mussten sie abstimmen mit dem Denkmalamt, damit wir den alten Schlossbau im nächsten Jahr mit der gleichen Farbe streichen können“, erläutert Stadtbaumeister Helmut Neuburger. Das sei in der vergangenen Woche auch geschehen, und die Farbe sei auch schon bestellt worden. Gestern war der Stadtbaumeister noch voller Zuversicht, dass es vielleicht klappen könnte. Zweimal muss der Handwerker das Gebäude streichen, dann könnte das Gerüst fallen. „Die Leuchtkörper sind ebenfalls schon angebracht, die Fassade könnte schön in Szene gesetzt werden“, so Neuburger.

Farbe kommt nächste Woche

Doch diese Hoffnungen zerstreut Architekt Elmar Heinemann. Er sagt klipp und klar: „Die Farbe kommt erst Anfang nächster Woche, schneller geht’s nicht.“ Das Gerüst kann also vor dem Weihnachtsmarkt nicht fallen. Heinemann sieht das Vorhaben auch aus einem anderen Grund problematisch. Es sei nämlich vorgesehen, Simse und Pfeiler mit einer anderen Farbe zu streichen, das nehme etwas mehr Zeit in Anspruch. Die großen Flächen werden in Altweiß gehalten, Simse und Pfeiler etwas dunkler. Heinemann fragt sich aber auch, ob es überhaupt noch gelingen wird, die Fassade in diesem Jahr zu streichen. Eine längerfristige Wettervorhersage mache deutlich, dass es ab dem kommenden Mittwoch kälter werde und schneien könnte. Da schwappe das schlechte Wetter aus den Vereinigten Staaten zu uns rüber.

Sorgen hat dem Architekten auch eine weitere Sache bereitet. An einem der Oberlichter am Dachstuhl drang bei Regen immer wieder Feuchtigkeit ein, und wochenlang konnte keiner herausfinden, wo das Leck war. „Das ist sehr zeitaufwendig, und irgendwann wirst du hibbelig“ so Heinemann. „Wir waren nahe dran, die ganze Oberlichtkonstruktion abzubauen.“ Doch nachdem die ausführende Firma schließlich herausgefunden hatte, dass das Wasser bei Schlagregen und Wind eindringt, wurde dies dann am vergangenen Mittwoch mittels Wasserschlauch simuliert. Und siehe da, das Leck konnte mit viel Geduld gefunden werden. Eine Nahtstelle an einer Dichtung war nicht richtig verschweißt. Daraufhin wurden alle Dichtungen überprüft, und Heinemann geht davon aus, dass die Oberlichtkonstruktion jetzt dicht ist.

Der Innenausbau im neuen Schlossflügel geht währenddessen ungebremst weiter. Dieser Tage sei der Maler am Werk, so der Architekt. Danach kämen der Bodenleger und der Schreiner dran. Fest eingebaute Möbel und die Türen kämen rein. Am Dienstag sei die Windfanganlage eingebaut worden.

Auch wenn das Gerüst bis zum Wochenende nicht fallen kann, so will der Stadtbaumeister den Weihnachtsmarktbesuchern trotzdem einen Eindruck von der Fassade des neuen Schlossflügels vermitteln. „Wir werden die Fassadenbeleuchtung trotzdem einschalten“, sagt er. Sie ist Teil eines besonderen Lichtkonzeptes, das die Stadt für die Beleuchtung der beiden Schlossplätze und der Hohenzollernstraße ausgesucht hat. Wesentliche Idee dieses Konzepts ist, dass die Gebäude von oben nach unten angeleuchtet werden.