Generalversammlung 2022 des TSV Mägerkingen

Seit Juli letzten Jahres konnten die sportlichen Aktivitäten beim TSV Mägerkingen Stück für Stück wieder hochgefahren werden. Sportgelände, Sportheim und Tennisplätze sind dank Einsatz der TSV-Mitglieder gut in Schuss. Ein besonderer Dank von Vorstand Jürgen Frank ging an Walter Rist für die Rasenpflege und an Herbert Frank für manchen Ratschlag. Auf den Weg gebracht wurde die Umrüstung des Flutlichts auf LED. Das Fazit am Ende seines Berichts: Das Vereinsjahr 2021 wurde zufriedenstellend abgearbeitet. Die Kasse weist für das Jahr einen Gewinn aus.

Sportlich ragt die Meisterschaft der Herrenmannschaft im Tischtennis in der Kreisliga C mit dem Aufstieg in die Kreisliga B heraus. Aufstieg und Klassenerhalt in der Kreisliga A erreichten die Jungen U18. Sehr gute Platzierungen errangen die Jungen U14/U15 auf Bezirksebene. Zudem gab es eine Leistungssteigerung in der Rückrunde bei den Mädchen in der Bezirksliga. Das neue Breitensportangebot „FiTTer 50+“ wird gerne von ehemaligen Fußball- und Tischtennisspielern besucht.

Die Fußballer erreichen in der zu Ende gehenden Saison 2021/22 die beste Platzierung seit einigen Jahren. Mit dem Wechsel zur neuen Saison auf der Trainerbank von Manfred Failer zu Patrick Ott hofft man auf eine weitere Leistungssteigerung.

Nach 2020 fand die Radsportausfahrt wieder mit dem Standquartier in Pfunds statt. „Genusstour“ mit 70 oder 120 Kilometern und 3000 Höhenmetern über verschiedene Alpenpässe standen auf dem Plan. Mitglieder des TSV können die Tennisplätze kostenlos nutzen.

Der Lauf- und Walkingtreff traf sich auch über die Wintermonate, entsprechend ausgerüstet, zu seinen Laufrunden im Freien. Es lief auch wieder ein Präventionskurs „Das AlltagsTrainingsProgramm“. Heike Schatz ist seit 40 Jahren Übungsleiterin bei den Damenturngruppen. Unterstützt wird sie von Anita Gühring und Sabrina Stiefel. Beide absolvieren aktuell eine Ausbildung zur Übungsleiterin C beim WLSB.

Die Jugendfußballspielgemeinschaft mit dem TSV Steinhilben und TSV Trochtelfingen kann in allen Altersgruppen mindestens eine Mannschaft stellen. Zudem besteht freitags eine Bambini-Trainingsgruppe auf der Dölle. Anfängertraining gibt es auch beim Tischtennis und Tennis. Beide Kinderturngruppen (KiGa- und Grundschulalter) erfahren regen Zuspruch. Etwa 60 Kinder treiben im TSV Sport.