Der Chor Cum Deo aus Harthausen veranstaltet am Donnerstag, 29. Dezember, in der St. Maurituskirche in Harthausen wieder sein Weihnachtsliedersingen. Alle, die gerne singen, um 18 Uhr eingeladen, zusammen bekannte und beliebte Weihnachtslieder zu singen. Auch Kinder sind willkommen.