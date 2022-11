Gemeinsame Sankt Martinsfeier in Kettenacker

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Am Donnerstag, 10. November, trafen sich die Kindergartenkinder und Schüler mit ihren Eltern, Freunden und Verwandten in der Sankt Martinskirche in Kettenacker zu einem gemeinsamen Gottesdienst. Es sind über 160 Personen der Einladung gefolgt, nach zwei Jahren Coronapause, wieder Sankt Martin feiern zu können.

Frau Teufel-Rick zelebrierte den Gottesdienst. Die Kinder der Grundschule trugen Fürbitten und Gebete vor. Die Kindergartenkinder hatten ein Klangspiel vorbereitet. Mit verschiedenen Klanginstrumenten wurden Geräusche passend zur Geschichte, sogar von den kleinsten Kindergartenkindern, untermalt. Außerdem wurde der Gottesdienst mit Liedern wie „Lichterkinder“ oder „ein bisschen, so wie Sankt Martin“ feierlich gestaltet. Die Kinder sangen mit Begeisterung und Inbrunst mit. Am Ende des Gottesdienstes verteilte der Kindergarten kleine Lichter mit Sprüchen zum Teilen und Verschenken.

Im Anschluss an den feierlichen Gottesdienst wurden die Kinder vor der Kirche von Sankt Martin mit dem Pferd begrüßt. Gemeinsam wurde mit den wunderschönen gebastelten Laternen ein kleiner Umzug durch Kettenacker gemacht. Das Sankt Martinsspiel mit der Mantelteilung dürfte natürlich auch nicht fehlen.

Zum Abschluss und zum Aufwärmen ging es ins Bürgerhaus, wo die Ministranten die Kinder mit Punsch und Würsten verwöhnten. Es war eine wunderschöne Sankt Martinsfeier. Ein herzliches Dankeschön an alle, die zum Gelingen der Feier beigetragen haben.