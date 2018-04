Gemeinderat wechselt von der SPD zu den Freien Wählern

Paukenschlag in der Kommunalpolitik: Stephan Binsch, der für die SPD im Gammertinger Gemeinderat und im Sigmaringer Kreistag sitzt, wechselt von den Sozialdemokraten zu den Freien Wählern. Mit deren Unterstützung will er 2019 in den Kommunalwahlkampf in Gammertingen und auf Kreis-Ebene ziehen. Ausschlaggebend ist Binschs Frust über die Bundespolitik der SPD. „Mein Schritt hat absolut nichts mit dem Ortsverein oder den Fraktionen zu tun, sondern damit, dass die SPD nichts aus ihren Wahlniederlagen lernt“, sagt er.

Von 2007 bis 2017 war Stephan Binsch Vorsitzender des Gammertinger Ortsvereins, von 2011 bis 2015 Kreisvorsitzender. 2009 wurde er zum ersten Mal in den Gemeinderat gewählt, 2014 in den Kreistag. „Ich bin 2002 in die SPD eingetreten, als Gerhard Schröder Kanzler war“, sagt Binsch. Ihn habe Schröders Kurs überzeugt, nicht nur die klassische SPD-Klientel anzusprechen, sondern auch Menschen aus der Mitte. Davon habe sich die Partei im Laufe der Zeit aber immer mehr verabschiedet. „Und das Spitzenpersonal wundert sich, warum die SPD Wahlniederlagen einfährt“, sagt Binsch.

Dass der Ex-Vorsitzende Martin Schulz nach der Bundestagswahl zunächst eine große Koalition ausschloss und später dann doch dafür warb, bezeichnet Stephan Binsch als „Wortbruch“, der das Fass zum Überlaufen gebracht habe. „Die letzte Bundestagswahl hat gezeigt, dass es nicht zielführend ist, sich allein auf soziale Gerechtigkeit zu konzentrieren“, sagte der 32-Jährige, der in diesen Tagen sein Rechtsreferendariat abschließt und anschließend als Anwalt arbeiten will. „Spricht man so etwas aber bei Versammlungen an, wird man häufig in die rechte Ecke gestellt. Das sei nicht sozialdemokratisch, heißt es dann.“

Parteibuch zurückgeschickt

Der gesammelte Frust brachte den Kommunalpolitiker schließlich dazu, der SPD den Rücken zu kehren. Am Mittwoch schickte er sein Parteibuch zurück, inzwischen ist er den Freien Wählern beigetreten. In der vergangenen Woche informierte er darüber seine Fraktionskollegen aus dem Kreistag. „Jubel sieht natürlich anders aus“, sagt Stephan Binsch über deren Reaktion. Auch der SPD-Ortsverein sei inzwischen informiert. „Dieser hätte es gern gesehen, wenn ich weitergemacht hätte“, sagt Binsch. Seine Fraktionskollegen im Gemeinderat, Elmar Molnar und Gabriele Schirmer (beide Unabhängige Bürger), hätten den Schritt derweil eher zur Kenntnis genommen.

Wichtig war es Stephan Binsch, sich frühzeitig vor der Kommunalwahl 2019 aus der SPD zurückzuziehen. „Ich wollte jetzt Fakten schaffen, damit sich die Partei nach anderen Kandidaten umsehen kann“, sagt er. Während der noch laufenden Wahlperiode wolle er aber auch nicht die Fraktion wechseln. „Das wäre nicht fair denen gegenüber, die so gewählt haben, wie sie gewählt haben.“ Im kommenden Jahr will Binsch für die Freien Wähler für den Kreistag kandidieren und eine parteiunabhängige Liste für den Gemeinderat aufstellen. „Mit potenziellen Kandidaten für die Kommunalwahl bin ich seit einigen Wochen im Gespräch“, sagt er.

Teilorte als Herausforderung

Sowohl für den Gemeinderat als auch für den Kreistag rechnet sich der 32-Jährige durchaus gute Chancen aus – auch wenn Gammertingen für die Freien Wähler bislang ein unbeschriebenes Blatt ist. „Die Bereitschaft, für eine parteiunabhängige Liste ins Rennen zu gehen, ist ungleich größer“, sagt Stephan Binsch. „Ich stehe diesbezüglich in Kontakt mit Leuten, die in der Gesellschaft, in Vereinen und im Ehrenamt verankert sind.“ Eine Herausforderung sieht Binsch eher in den Teilorten. „Da wird es vermutlich schwieriger, entsprechende Kandidaten zu finden“, sagt er. „Dort hat die CDU einen Standortvorteil.“

Alles in allem empfindet Stephan Binsch aber nicht ausschließlich Aufbruchstimmung. „Diese Entscheidung ist mir nicht leicht gefallen, aber sie ist die logische Konsequenz eines Entfremdungsprozesses, der sich über Jahre hingezogen hat“, sagt er.

Reaktionen

Richard Gruber, Vorsitzender der SPD-Fraktion im Kreistag: „Ich war von Stephan Binschs Entscheidung bass erstaunt. Damit hätte ich nicht gerechnet. Über das Verhalten von Martin Schulz nach der Bundestagswahl habe ich mich auch maßlos geärgert, aber für mich darf das kein Grund sein, seine politische Heimat aufzugeben. Solche Auseinandersetzungen hat es in der Politik immer schon gegeben – und zwar nicht nur in der SPD. Trotz allem müssen wir Stephan Binschs Entscheidung respektieren. Dass er bis zum Ende der Wahlperiode Fraktionsmitglied bleibt, unterstützen wir.“

Elmar Molnar, Gammertinger Gemeinderat (Unabhängige Bürger): „Einerseits war ich von dieser Entscheidung überrascht, andererseits war sie vielleicht schon absehbar, als Stephan Binsch im vergangenen Jahr nicht mehr für den Vorsitz des Ortsvereins kandidiert hat. Ich selbst sitze inzwischen seit 15 Jahren im Gemeinderat, werde bei der Kommunalwahl im kommenden Jahr sehr wahrscheinlich aber nicht mehr ins Rennen gehen. Diese Entscheidung habe ich für mich allerdings schon vor einiger Zeit getroffen – das hat nichts mit Stephan Binsch zu tun.“

Thomas Jacob, Vorsitzender der Freien Wähler im Landkreis Sigmaringen: „In Gammertingen hat für uns jetzt Priorität, eine Liste für die Kreistagswahl im kommenden Jahr aufzustellen – denn damit wären die Freien Wähler dann in allen Kommunen im Landkreis vertreten. Dabei hilft uns die Person Stephan Binsch natürlich enorm. Für uns ist es ein Riesen-Glück, dass es so gekommen ist. Wir wollen jetzt aber auch keinen Druck aufbauen oder eine Riesen-Erwartungshaltung an den Tag legen. Und ich möchte auch betonen, dass wir Stephan Binsch nicht der SPD abgeworben haben.“

Wolfgang Schreiber, Vorsitzender des SPD-Ortsvereins Gammertingen: „Stephan Binschs Rückzug ist für uns sehr bedauerlich. Er war und ist ein wichtiger Mann für die SPD in der Stadt und im Kreis. Inhaltlich sind die Gründe für seinen Austritt aber nachvollziehbar. Trotz dieses Rückschlags wollen wir für die Kommunalwahl 2019 wieder eine eigene Liste aufstellen. Der Ortsverein zählt zurzeit gut 15 Mitglieder und wir hoffen auch, wieder junge Leute aufbauen zu können. Schwierig wird es aber vor allem werden, Kandidaten in den Ortsteilen zu finden.“