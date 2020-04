Gemeinderat vergibt Arbeiten für die Schulsanierung

Über das sogenannte Umlaufverfahren hat der Gammertinger Gemeinderat die Sanierung des Gebäudes 5 der Laucherttalschule auf den Weg gebracht. Wie Bürgermeister Holger Jerg mitteilt, wurde die für den 31. März geplante öffentliche Gemeinderatssitzung wegen der Ausbreitung des Coronavirus abgesagt. Stattdessen legte die Stadtverwaltung den 17 Gemeinderäten die nötigen Unterlagen und den Beschlussvorschlag schriftlich vor – und bekam einhellige Zustimmung. Damit vergab der Gemeinderat die Abbruch- und Rohbauarbeiten am Schulgebäude für knapp 270 600 Euro an die Reutlinger Abbruch GmbH. Die Elektroarbeiten übernimmt für knapp 440 000 Euro die Firma Elektro Stern aus Neufra beziehungsweise Gammertingen. Arbeiten an Heizung, Lüftung und Sanitäranlagen vergab der Gemeinderat für gut 420 000 Euro an die Firma HET aus Albstadt. Die nötigen Arbeiten für den Blitzschutz gingen für gut 5000 Euro an die Firma Marschner. Insgesamt sind damit gut 1,1 Millionen Euro des rund 6,3 Millionen Euro teuren Sanierungsprojekts vergeben. Die jetzt erteilten Aufträge liegen insgesamt knapp 250 000 Euro unter der ursprünglichen Kostenberechnung. Anfangs nicht geplant war eine energetische Außendämmung des Schulgebäudes, für die sich der Gemeinderat in seiner Sitzung im Januar dann aber doch aussprach – unter der Bedingung, dass das Vorhaben finanziell von der Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW) gefördert wird. Wie Holger Jerg mitteilt, wurde diese Förderung inzwischen zugesagt: Von den 1,6 Millionen Euro für die Außendämmung übernimmt die KfW 27,5 Prozent, also 440 000 Euro.