Gemeinderat: Ulrike Steinhart folgt auf Gabriele Schirmer

Gabriele Schirmer, die für die Fraktion SPD/Unabhängige Bürger seit 2009 dem Gammertinger Gemeinderat angehört hat, ist in der Sitzung des Gremiums am Dienstagabend verabschiedet worden. Schirmers Platz nimmt ab sofort Ulrike Steinhart ein, die von Bürgermeister Holger Jerg in der gleichen Sitzung verpflichtet wurde.

Wie Holger Jerg berichtete, kehrte Gabriele Schirmer der Stadt Gammertingen vor wenigen Tagen den Rücken. Private Gründe hatten sie zu einem Umzug veranlasst. Der Bürgermeister bedauerte Schirmers Ausscheiden aus dem Gemeinderat, dankte ihr für die jederzeit gute Zusammenarbeit und wünschte ihr alles Gute für die Zukunft.

„Sie haben respektable Wahlergebnisse erzielen können“, sagte Holger Jerg zur scheidenden Gemeinderätin. „Das zeigt, dass Sie in der Bevölkerung fest verwurzelt sind.“ In die Sitzungen der verschiedenen Gremien, denen Schirmer angehörte, habe sie immer wieder ihr berufliches Know-how als Bankfachfrau einbringen können.

Als Gabriele Schirmers Nachfolgerin verpflichtete der Bürgermeister Ulrike Steinhart. Bei der Kommunalwahl 2014 hatte diese mit 556 Stimmen das viertbeste Ergebnis ihrer Fraktion Bürger erzielt. Dass Steinhart inzwischen in den Stadtteil Kettenacker umgezogen ist, stand dem Nachrücken in den Gemeinderat nicht im Weg. Sie wird dem Gremium bis zur nächsten Kommunalwahl am 26. Mai 2019 angehören.