Gemeinderat beschließt Grundstückspreise

Der Gammertinger Gemeinderat hat in seiner Sitzung in der vergangenen Woche die Preise für die fünf verbliebenen Grundstücke im neuen Wohngebiet Kohlhalde III festgelegt. Das Gremium folgte dabei dem Vorschlag der Verwaltung, 54 Euro pro Quadratmeter zu verlangen. Hinzu kommen Erschließungskosten, sodass sich ein Gesamtkaufpreis von 86 Euro pro Quadratmeter ergibt. Neun der 14 Grundstücke hat die Stadt inzwischen verkauft. Fünf weitere Interessenten hatten ihre Grundstücke trotz längerfristiger Vorreservierung nicht erworben, sodass diese Bauplätze jetzt an andere Bauherren vergeben werden sollen. Wegen einer anhaltend hohen Nachfrage geht die Stadtverwaltung davon aus, alle fünf Grundstücke noch in diesem Jahr veräußern zu können.