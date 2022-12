Gemeinde im Schönbuch sammelt Weihnachtsgeschenke für Mariaberger Klienten

Ein Buch über das Weltall, ein Feuerwehrpuzzle oder „irgendwas mit Schildkröten“ – die Weihnachtswünsche der Klientinnen und Klienten des Vereins Mariaberg sind vielfältig. Ihnen haben zahlreiche Familien der evangelischen Kirchengemeinde Weil im Schönbuch-Neuweiler jetzt eine Freude bereitet: Insgesamt 133 Päckchen aus Neuweiler kamen nach Gammertingen-Mariaberg und wurden an die Wohngruppen des diakonischen Trägers gemäß ihrer Wunschliste verteilt. Das teilt der Verein mit.

Die freundschaftliche Beziehung zwischen der Gemeinde Neuweiler und Mariaberg bestehe seit mehr als 45 Jahren und wird vom Neuweiler Gemeindepfarrer Götz Krusemarck und dem Mariaberger Geschäftsbereich Wohnen plus sowie der Mariaberger Pfarrstelle mit Pfarrerin Bärbel Danner gepflegt. So waren Ende Oktober erneut 30 Personen aus sieben Mariaberger Wohnangeboten und dem Ambulant Betreuten Wohnen in Weil im Schönbuch-Neuweiler beim dortigen „Mariaberger Tag“.

Nach einem gemeinsamen Gottesdienst, der von der Mariaberger Pfarrerin Bärbel Danner, der Mariaberger Kirchengemeinderätin Silvia Weeber und Pfarrer Götz Krusemarck gemeinsam gehalten wurde, ging es für die teilnehmenden Menschen mit Behinderungen zum Mittagessen in die verschiedenen Haushalte der Neuweiler Familien. Manche dieser Bekanntschaften bestehen schon seit über 30 Jahren. Anschließend sie sich zum Gemeindefest unter Beteiligung der örtlichen Musikkapelle in der Festhalle ein. Bäckermeister Frank Wiech von der Mariaberger Bildung & Service GmbH hielt einen Vortrag über seine Arbeit in der Ausbildungsbäckerei, heißt es in der Pressemitteilung abschließend.