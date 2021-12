Mobiles Impfteam kommt an drei Terminen nach Gammertingen

In Gammertingen gibt es weitere Möglichkeiten, sich gegen das Coronavirus impfen zu lassen. Zudem weist die Stadt darauf hin, dass das Team des Testzentrums auch über die Feiertage und den Jahreswechsel im Einsatz ist.

Neue Impf-Aktionen, für die keine Anmeldung erforderlich ist, gibt es am Donnerstag, 23. Dezember, am Mittwoch, 19. Januar, und am Mittwoch, 16. Februar: Ein mobiles Impfteam des Deutschen Roten Kreuzes (DRK) wird dabei von Mitarbeitern der Stadtverwaltung sowie Mitgliedern der Gammertinger Feuerwehr unterstützt. Wer sich impfen lassen möchte, kann jeweils zwischen 8 und 13 Uhr in die Turnhalle beim Gymnasium an der Kiverlinstraße kommen. Eine Terminvereinbarung ist nicht nötig, allerdings sind der Personalausweis und der Impfpass mitzubringen.

Der Eingang befindet sich auf der gegenüberliegenden Seite der Turnhalle in Richtung städtisches Familienzentrum St. Martin. „Angesichts der Witterungsverhältnisse wird es für eine gewisse Anzahl von Impflingen einen überdachten Wartebereich im Gebäude geben“, schreibt die Stadt in einer Pressemitteilung. „Dort können auch die erforderlichen Formulare ausgefüllt werden.“

Darüber hinaus kann sich jeder Bürger kostenlos auf das Coronavirus testen lassen – auch über die Feiertage. Jeder hat Anspruch auf mindestens einen kostenlosen Antigen-Schnelltest pro Woche, unabhängig vom Impf- oder Genesenenstatus.

Das Testzentrum befindet sich ebenfalls bei der alten Turnhalle am Gymnasium, Kiverlinstraße 6. Getestet wird dort samstags zwischen 16 und 17.30 Uhr nach vorheriger Terminvereinbarung. An Heiligabend und an Neujahr testet das Team von 10.30 bis 12 Uhr. Am ersten Weihnachtsfeiertag bleibt die Teststelle geschlossen.