Geburtstag endet mit einem großen Fest

Mit einem Schulfest haben die Realschule und das Sonderpädagogische Bildungs- und Beratungszentrum (SBBZ) in Gammertingen am Donnerstagnachmittag ihren 50. Geburtstag gefeiert. Aus diesem Anlass stellten die Schüler für die Besucher ein enormes Programm zusammen – mit Aktionen zum Mitmachen, Musik und Gesang, Sport, Theater und einer Modenschau. Mehrere Ausstellungen widmeten sich der Geschichte der Schulen oder bestimmten Themen aus einer Projektwoche.

Zu Beginn sang der Grundschulchor, anschließend trauten sich die Schülerinnen Selin Arslan und Marie Schulz zu zweit auf die Bühne. Selin sang „Unstoppable“, begleitet von Marie am E-Piano. Anschließend konnten sich die Gäste die Zeit bis zum Abend bei verschiedenen Programmpunkten vertreiben. Außerdem stellten die Schüler Ergebnisse ihrer Projektwoche vor.

Die Klasse 9a zum Beispiel hatte sich unter der Leitung von Bernhard Burkhardt drei Tage lang mit Klima- und Umweltschutz befasst: „Three Days for Future“. Der erste Tag begann mit einem Frühstück, bei dem die Schüler keine Rücksicht auf Plastikmüll nehmen sollten. Am zweiten Tag kauften sie das Frühstück so ein, dass auf Plastikverpackungen komplett verzichtet wurde. „Wenn man darauf achtet, kann man Müll vermeiden“, sagt Burkhardt. „Aber das bedeutet auch einen Lebenswandel.“

Auch andere Jugendliche befassten sich mit dem Thema Plastik: 14 Mädchen und Jungen machten sich Gedanken darüber, wie es sich recyclen lässt. Und so wurden Kaffeetüten zu Taschen und Geldbeuteln. Kleiderbügel funktionierten die Schüler zu Obstschalen um. „Die Jungs haben den technischen und die Mädchen den kreativen Teil übernommen“, sagen die Lehrerinnen Maria Schmidt und Anja Dietrich.

In der Aula gab es eine Modenschau, die unter dem Motto „Mode vor 100 Jahren“ stand. Zu sehen war neben Kleidung für Hausfrauen und Schulmädchen auch ein Brautkleid von 1890. Im Theaterstück „Schule früher und heute“ zeigten Schüler, wie es damals zuging: mit Strammstehen bei der Begrüßung des Lehrers oder dem Einsatz eines Stocks zur Bestrafung von Linkshändern.

Wer es spannend mag, kam in zwei Escape Rooms auf seine Kosten: Um dem abgeschlossenen Raum entkommen zu können, mussten Rätsel gelöst werden. Dabei richtete sich ein Raum eher an Chemiebegeisterte, der andere vor allem an Krimi-Fans. Mitmachen konnten die Festbesucher auch bei einer GPS-Schatzsuche, für die die Schüler eigene Koordinaten erarbeitet hatten.

Mundwasser für den Froschkönig

Ein Film des ehemaligen Lehrers Ludwig Hönle blickte auf 50 Jahre Realschule zurück. Dabei gab es unter anderem Ausschnitte aus selbst gedrehten Filmen zu sehen. Aus den 80er-Jahren beispielsweise stammte eine Szene, in der der Froschkönig mit Mundgeruch zu kämpfen hat. Erst als ihm die Prinzessin Mundwasser reicht, klappt’s auch mit dem Kuss. Andere Szenen zeigten Sportveranstaltungen in den 70er-Jahren.

Im SBBZ gab es selbst hergestelltes Spielzeug aus Holz. „Früher gab es weniger Plastikspielzeug“, sagt Constanze Voss. „Aber die Spielzeuge von damals funktionieren nach dem gleichen Prinzip – nur eben ohne Plastik und ohne Glitzer.“ Nebenan kochten Schüler gemeinsam mit ihren Lehrerinnen Nadine Hoffmann und Ann-Kathrin Peitzer wie vor 50 Jahren: Toast Hawaii etwa, oder gefüllte Erdbeeren. „Die hat Schauspieler Clemens Wilmenrod vor 50 Jahren gemacht“, sagt Hoffmann. „Sie schmecken zwar nicht sonderlich, aber durch die Schauspielerei konnte Wilmenrod sie gut verkaufen.“

Enorm viel Lob war am Rande des Festes für Leiter und Lehrer beider Schulen zu hören. „Wir haben einen guten Rektor, der alles gut plant und eine Vertrauensperson ist. Und es gibt keinen Lehrer, den wir nicht mögen“, sagen die Zehntklässlerinnen Sibel Altuntas und Viktoria Panfilov. „Außerdem bringen uns die Lehrer Dinge bei, mit denen man später auch etwas anfangen kann.“ Zufrieden sind auch die beiden 15-jährigen Schülerinnen Lea und Annika. Wenn es darauf ankomme, seien die Lehrer auch mal streng. Aber eben auch witzig. „Das ist eine gute Kombination“, sagen die Mädchen.