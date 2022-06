Geändert Öffnungszeiten in der Alb-Lauchert-Schwimmhalle

Ab Sonntag, 3. Juli, hat die Alb-Lauchert-Schwimmhalle wieder sonntags von 8 bis 16 Uhr geöffnet. An diesem Tag findet von 12 bis 15 Uhr auch ein Familien-Kinder-Spielenachmittag statt. Wie die Stadtverwaltung mitteilt, hätte das Schwimmbadteam die reduzierten Öffnungszeiten gerne wieder auf die alten Uhrzeiten erweitert. Allerdings herrscht, wie in vielen anderen Bädern, eine gewisse Personalknappheit beim Bademeisterpersonal und bei den Reinigungskräften. Interessenten für die Arbeitsbereiche wenden sich bitte an die Personalabteilung der Stadt unter E-Mail: karriere@gammertingen.de oder Telefon 07574 / 406-130. Aufgrund der jährlichen Großreinigung und wegen notwendigen Reparaturarbeiten ist das Schwimmbad in der Zeit von Montag, 25. Juli, bis einschließlich Montag, 15. August, geschlossen.