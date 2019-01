Gastredner wirbt für Anerkennung, Vertrauen und Wertschätzung

Der Hoteltester und Coach Michael Bauer ist beim Neujahrsempfang der Stadt Gammertingen kurzfristig für Gastredner Romeo Franz eingesprungen. Franz, Jazzmusiker und Abgeordneter der Grünen im Europaparlament, hatte seinen Auftritt am Dreikönigswochenende aus familiären Gründen abgesagt. Dass die Stadt mit Bauer einen guten Ersatz fand, bewies dieser mit einem unterhaltsamen Vortrag, der mit entsprechend starkem Applaus belohnt wurde – auch wenn bei seinen Ausführungen etwas der rote Faden fehlte und er immer wieder zwischen Privatleben und Unternehmerwelt hin und her sprang.

Allerdings dürfte auch kaum jemand bestreiten, dass die Werte, für die Bauer warb, in beiden Bereichen ihre Berechtigung haben: Lob und Anerkennung, Vertrauen, Respekt und Wertschätzung. Wenig hilfreich im gegenseitigen Umgang seien hingegen Desinteresse, Ignoranz und Hilflosigkeit, sagte der Referent: „Wenn Sie gut drauf sind – informieren Sie Ihr Gesicht darüber“, appellierte Michael Bauer an seine Zuhörer. Oder, auf Neudeutsch: „Chill mal dein Gesicht, Alter!“

Der Coach hatte auch einen Tipp für Ehemänner parat, wie diese erkennen können, dass das Paar in einer Krisenphase steckt: „Wenn sie das Hochzeitsvideo nur noch rückwärts anguckt und der schönste Moment der ist, in dem der Mann ihr den Ring vom Finger zieht.“ Das Wichtigste, was man einem Menschen schenken könne, seien Zeit und Aufmerksamkeit. Sich auf RTL (Rammeln, Töten, Lallen) das „Dschungelcamp“ anzusehen, sei hingegen nicht geeignet, um mal wieder den eigenen Akku aufzuladen.

Bürgermeister Holger Jerg kam nach dem kurzweiligen und unterhaltsamen Vortrag zu dem Schluss, dass sich das Engagement des Gastredners gelohnt hatte. Auf eine Gage verzichtete dieser übrigens. Stattdessen regte er die Spende für einen sozialen Zweck an.