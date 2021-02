Vielen Familien gehen in der anhaltenden Coronapandemie die Ideen aus, was man an den vielen Tagen daheim oder in der unmittelbaren Umgebung unternehmen könnte. Diese Situation ließ den Arbeitskreis Kinder und Familie in Harthausen nicht untätig und man suchte nach Aktivitäten mit Erlebnischarakter.

Entstanden ist dabei das aktuelle Angebot einer Familienrallye. Während es im Sommer des vergangenen Jahres mit einem Stempelpass darum ging, die angelegten Stationen im Dorf und auch in der weiteren Umgebung zu erwandern oder mit dem Rad anzusteuern, entwickelte der Arbeitskreis für den Winter die aktuelle Familienrallye, die sich auf das Dorf beschränkt.

Mit nicht weniger als 61 Fragen und Aufgaben gilt es, den eigenen Heimatort besser kennenzulernen. Vor allem Familien mit ihren Kindern sind eingeladen, den abwechslungsreichen Fragen- und Aufgabenkatalog in Angriff zu nehmen. Dabei ist es bei vielen Fragen notwendig auch mal bei Oma oder Opa nachzufragen, wo beispielsweise das frühere Schützenhaus gestanden hat oder was ein „Hemadglonker“ ist.

„Wir wollen mit der Rallye erreichen, dass die Kinder mit ihren Eltern zur Beantwortung der Fragen gemeinsam eine Strategie entwickeln und dabei auch gemeinsam Spannendes erleben können“ erklärt die Sprecherin des Arbeitskreises, Sabrina Otto.

Es geht dabei um Fragen zum Harthauser „Käppele“, der St. Mauritiuskirche, der Grundschule, zum „Ami-Buckel“ über das Ortswappen , das „Bruihaus“ bis zu den Baumarten im Park und vieles mehr. Zur Lösung etlicher Aufgaben muss man raus aus dem Haus und die Örtlichkeit aufsuchen und auch das sei ausdrücklich so gewollt, versichert die Gruppe um Sabrina Otto.

Bei der Organisation dieser Familienrallye haben im Arbeitskreis neben ihr Andrea Bach, Manuela Businger, Madeleine Fritz, Silke Gauggel, Anna Gauggel , Anna Maria Mauz und Diana Pfaff mitgewirkt.

Auf einer großen Stellwand im Eingangsbereich der Pfarrkirche wird über die Rallye informiert und dort können sich die Familien auch jeweils ein Heft für die Rallye abholen. Alle Teilnehmer sind dort zudem eingeladen, auf buntem Papier den eigenen Handabdruck auszuschneiden und mit dem darauf geschriebenen Namen versehen an die Stellwand zu hängen, die unter dem Motto steht: „St. Mauritius Harthausen, wir gehören dazu!“

Sind alle Fragen des Heftes beantwortet und die Aufgaben gelöst, kommen diese in die dort bereitstehende Box. Nach Ablauf der Familienrallye, die noch bis zum 28. Februar läuft, werden die besten Platzierungen in der Kirche veröffentlicht und die Gewinner bekanntgegeben.