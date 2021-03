Gammertinger Technologiewerkstatt startet trotz Corona-Pandemie durch

Die Stadt Aulendorf hat 250 Personen in Quarantäne geschickt, nachdem dort in der vergangenen Woche die mutierte Coronavirus-Variante B. 1.1.7 nachgewiesen wurde.

Die zuerst in Großbritannien entdeckte Virusmutante ist nach derzeitigen Erkenntnissen ansteckender als andere Varianten. In solchen Fällen zählen mehr Menschen zur quarantänerelevanten Kontaktgruppe. Betroffen sind in Aulendorf offenbar auch die Abschlussklassen der weiterführenden Schulen.