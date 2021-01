Gammertinger Sternsinger gehen neuen Wege

- „Mit Abstand das Beste – auch in diesem Jahr sind Kinder wie diese, ist die Sternsingerschar.“ So hat laut einer Pressemitteilung der Sternsingersegen von Daniela Dicker begonnen. Die Gammertinger Pfarrgemeinde St. Leodegar zeigte sich froh und dankbar, dass sich auch in diesem besonderen Winter Kinder gefunden haben, die zumindest im Gottesdienst den Segen bringen durften.

Noch im Dezember hatte die Gemeinde gehofft, in Familiengruppen die Häuser besuchen zu können, doch der Lockdown verhinderte es. Die Sternsingerkinder brachten nun den Segen für alle Gottesdienstbesucher. Diese konnten nach dem Gottesdienst geweihte Kreide mit nach Hause nehmen. Diese und weitere Infos werden auch noch längere Zeit in der Kirche zum Abholen bereit liegen. So kann jeder bei sich und vielleicht auch noch bei den Großeltern, Freunden oder Nachbarn den Segen anschreiben. Auch über Spenden für die vielen Sternsingerprojekte weltweit freuen sich die Sternsinger. Diese können ganz unkompliziert in einem Umschlag mit dem Vermerk: Sternsinger im katholischen Pfarrbüro eingeworfen werden.