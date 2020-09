Gammertinger Schulhof ist wieder bunt

In abgespeckter Form hat der Förderverein der Laucherttalschule und des SBBZ Gammertingen im Rahmen des städtischen Sommerferienprogramms ein Freizeitrogramm angeboten. Mit großer Freude haben die Kinder den Pausenhof der Grundschule mit frischer Farbe aufgehübscht.

„Uns vom Förderverein war es wichtig, in diesem Jahr, das ohnehin schon so seltsam ist und so voller Entbehrungen, wenigstens ein paar Kindern ein bisschen Normalität zu bieten. Zusammen mit der Stadt Gammertingen und dem Jugendzentrum haben wir ein geschmälertes Ferienprogramm auf den Weg gebracht“, erklärt die Vereinsvorsitzende Raphaela Weihing. Das haben die Kinder auch sehr gerne angenommen, alle neun Angebote waren mit insgesamt 61 Plätzen komplett ausgebucht.

Aufgrund der Corona-Beschränkungen musste die Teilnehmerzahl stark limitiert werden und etliche Absagen ausgesprochen werden. Am zweiten Tag des Programms wurde die Schulhofverschönerung in Angriff genommen. Die Farben waren nach vier Jahren total verblasst. Mit Farbkübel, Pinsel und Malerschürze ausgestattet, wurde unter der fachlichen Anleitung etlicher Vereinsmitglieder eifrig gestrichen – und am Ende des Tages erstrahlte der Schulhof in neuem Glanz.

Weitere Angebote führten eine Gruppe Kinder zum Campus Galli und zur Hängebrücke nach Inzigkofen, es gab einen Lederworkshop und einen Basketballkurs. Zum Abschluss bot Dorothee Roscha, wie schon seit Vereinsgründung im Jahr 2003, einen EDV-Einsteigerkurs für die Kinder an. Sehr stolz ist der Verein, dass im Jahr 2020 die magische Mitgliederzahl von 100 Mitgliedern, darunter auch ein sehr großer Teil der Lehrkräfte der Schule, geknackt wurde. „Das war nicht immer so. Im Jahr 2013 wurde sogar über die Vereinsauflösung gesprochen. Das konnten wir aber zum Glück abwenden“, erklärten die Vorstandsmitglieder.