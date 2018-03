Gammertinger Schulen informieren Eltern

Für die interessierten Eltern der kommenden Fünftklässler aus der nördlichen Region des Landkreises Sigmaringen und den angrenzenden Raumschaften der Reutlinger Alb und der Zollernalb bieten die beiden großen Gammertinger Schulen – die Laucherttalschule sowie das Gymnasium Gammertingen – in den nächsten Tagen zahlreiche Informationsabende über die Chancen und Angebote der weiterführenden Schulen an. Auch zwei Schnuppertage sollen den künftigen Werkrealschülern, Realschülern oder Gymnasiasten helfen, zusammen mit ihren Eltern die richtige Schulwahl zu treffen.

Die Gammertinger Laucherttalschule bietet als engagierter Schulverbund, bestehend aus der bisherigen Grund- und Werkrealschule sowie der Realschule, für alle Schüler ein maßgeschneidertes Angebot für individuelle Bildungserfolge an. Ein individuell buchbares flexibles Ganztagesbetreuungsangebot mit vielfältigen Aktivitäten sowie eine seit vielen Jahren sehr gut angenommene Schulmensa mit kind- und jugendgerechtem Essen runden das Bildungsangebot der Laucherttalschule ab. An der Laucherttalschule können die Schüler insgesamt fünf unterschiedliche Abschlüsse ablegen. In den unteren Klassen der Sekundarstufe legt der Schulverbund großen Wert auf individuelle Lernformen. Die oberen Klassen sind geprägt von der Berufsorientierung. Ein durchgängiges Beratungskonzept für Eltern und Schüler ab Klasse 1 ist selbstverständlich.

Schulverbund informiert

Am Mittwoch, 28. Februar, findet ab 17 Uhr ein Informationsabend für interessierte Eltern der aktuellen Grundschüler der Klassen 4 aus der Raumschaft von Veringenstadt bis zur Haid statt. In der Mensa der Laucherttalschule, Sigmaringer Straße 20, stehen im Gebäude 4 (rotes Schulgebäude) Lehrer und Schulleitung für detaillierte Informationen zur Verfügung. Außerdem findet am Freitag, 9. März, von 14 bis 17 Uhr ein Schnuppernachmittag für die Grundschüler und deren Eltern auf dem weitläufigen Schulcampus des Schulverbundes statt. Weitere Informationen: Telefon 07574/40 62 31 oder per E-Mail poststelle @04143947.schule.bwl.de beziehungsweise auf der Homepage www.laucherttalschule.de.

Das Gymnasium Gammertingen bietet für die kommenden Fünftklässler und deren Eltern die nachfolgenden Termine an. Einen Informationsabend für Eltern zukünftiger Fünftklässler gibt es am Montag, 12. März, ab 19 Uhr, in der Aula des Gymnasiums. Ein Tag der offenen Tür für kommende Fünftklässler ist für Freitag, 16. März, ab 14 Uhr vorgesehen. Treffpunkt ist in der Aula des Gymnasiums.

Die Anmeldung für die Klasse 5 des Gymnasiums Gammertingen findet am Mittwoch und Donnerstag, 21. und 22. März, zu folgenden Zeiten statt: Mittwoch, 21. März, von 8 bis 12.30 Uhr, von 13.30 bis 16 Uhr und von 18 bis 20 Uhr sowie am Donnerstag, 22. März, von 8 bis 12.30 Uhr und von 13.30 bis 16 Uhr

Berufsinfobörse am Samstag

Am kommenden Samstag, 24. Februar, können sich Schüler ab der 9. Klasse bei einer Berufsinfobörse in der Aula des Gymnasiums Gammertingen über Berufs- und Studienmöglichkeiten nach dem Abitur informieren. Die Veranstaltung beginnt um 10 Uhr mit einem Impulsreferat von Yvonne Hügele vom Freiwilligendienst des GAW Württemberg zum Thema „Abitur – und dann mal weg?“.

Danach präsentieren sich die Bildungspartner des Gymnasiums Gammertingen (Firma Trumpf/Hettingen, SchwörerHaus/Hohenstein, Hohenzollerische Landesbank KSK Sigmaringen und Mariaberg e.V.) sowie weitere Firmen aus der Region und informieren über die diversen Ausbildungs- und Studienmöglichkeiten in ihren Betrieben. Mit von der Partie sind auch Berufsberater der Polizei, des DRK und der AOK sowie Vertreter der Universität Stuttgart und der Hochschule Albstadt/Sigmaringen. Zahlreiche „Studienbotschafter“, alles ehemalige Schüler des Gammertinger Gymnasiums, stehen für persönliche Gespräche über ihre Studiengänge und ihre Hochschulen zur Verfügung. Infostände zum Bundesfreiwilligendienst, zum FSJ oder zu Auslandsaufenthalten runden zusammen mit der Agentur für Arbeit Balingen das Informations- und Beratungsangebot ab. Die Veranstaltung endet gegen 14 Uhr.