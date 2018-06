Gammertinger protestieren gegen Abschiebung

Etwa 100 Menschen haben sich am Mittwochabend in Gammertingen versammelt, um an der Protestkundgebung gegen die dritte Sammelabschiebung von Menschen nach Afghanistan teilzunehmen. Die landesweit an insgesamt sechs Standorten stattfindende Aktion wurde in Gammertingen vom Verein Lebenshaus Schwäbische Alb organisiert. Neben einigen Gammertinger Bürgern und vielen Flüchtlingen, die im Gammertingen untergebracht sind, waren auch Unterstützer aus dem Umkreis angereist. Johannes Streib kam aus Gomadingen, aus Albstadt waren Vertreter der internationalistischen Liste MLPD da. Zu Beginn der Kundgebung gab es afghanische Musik. Michael Schmid wies in seinem Redebeitrag auf bundespolitische Missstände hin. Unter Applaus forderte er, dass der dritte Charterflug von München nach Kabul nicht starten solle. Der asylsuchende 25-jährige Ahmad aus Afghanistan berichtete von seiner persönlichen Schicksalsgeschichte. (sr)