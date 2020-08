Gammertinger „Open-Air-Kino“ trotzt Corona

Mitten in den Sommerferien veranstaltet die Laucherttalstadt nun seit über einer Woche das Gammertinger Open-Air-Kino, das geht aus einer Pressemitteilung hervor. Gezeigt werden insgesamt 13 Filme an den Freiluftkinoabenden.

Dieses Mal auf dem Schlossplatz neben dem Gammertinger Stadtschloss/Rathaus und coronabedingt mit den nötigen Hygiene- und Abstandsregelungen. Daher musste sich das Konzept des Open-Air-Kinos anpassen, so sind maximal 50 Bistrotische für bis zu 200 Besucher aufgebaut worden. Mit ausreichendem Abstand können die Gäste so „in familiären Sitzrunden den Filmhighlights auf der Großleinwand mit digitaler Filmtechnik“ folgen, heißt es vonseiten der Stadt. Bisher haben 700 Besucher dieses Angebot genutzt.

Noch bis Dienstag, 1. September, läuft das Programm. Einlass ins „Schlossplatz-Freiluftkino“ wird jeweils ab 19.30 Uhr sein. Eintrittskarten gibt es online oder in begrenzter Anzahl an der Abendkasse. Filmstart ist je nach Dämmerung gegen 20.45 Uhr. Für ein kleines Essens- und Getränkeangebot - und natürlich das obligatorische frisch zubereitete Kino-Popcorn - ist hygienerechtlich gesorgt. Das Essen kann sogar telefonisch oder per WhatsApp bestellt werden, Lieferservice zum Tisch inbegriffen.

„Auch wenn momentan noch immer große Unsicherheit, insbesondere wegen den neusten Infektionszahlen durch Urlaubsrückkehrer oder andere Ursachen herrscht, sind durch die Corona-Verordnung des Landes solche kleineren Kulturveranstaltungen, insbesondere im Freien, mit Auflagen, möglich“, erläutert Gammertingens Bürgermeister Holger Jerg abschließend.