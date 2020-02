Gammertinger Narrengericht strafen Hobby-Maurer und Nicht-Bier-Trinker ab

Der kleine Schlossplatz in Gammertingen war sonnendurchflutet und daher von zahlreichen Zuschauern besucht, als am Montag das hohe Narrengericht sein Urteil sprach. Da die Stimme von Bolizei Brolde (Karl Bögle) komplett versagte, sprang mit Berthold Lieb ein adäquater Ersatz ein. Elf Fälle wurden verhandelt von den beiden Anklägern Ewald Thiel und Wolfgang Göggel sowie von Richter Wolfgang Herre.

Begleitet von der Katzenmusik zog das ehrwürdige Trio mitsamt Brolde und dem Nachtwächter (Manfred Lieb) auf den Schlossplatz. Die Anklagen begannen sofort – ohne Erbarmen waltete Brolde seines Amtes, zog seinen Säbel und holte die Delinquenten aus den Reihen der Zuschauer. Fast alle waren anwesend und bekamen die mehr oder weniger unbarmherzige Macht des Gerichtes zu spüren.

Es gab wieder allerhand Verfehlungen, die das Gericht aufgespürt hatte und nun öffentlich verhandelte. Wolfgang Lieb wurde zur Last gelegt, dass er das Fass Bier, das er beim Sommerfest der Stadtkapelle in Vertretung von Bürgermeister Holger Jerg anzuzapfen hatte, als bekennder Nicht-Bier-Trinker mit einer gewissen Absicht falsch angeschlagen hat. Der Holzhammer ging kaputt. Der zweite Versuch scheiterte ebenfalls trotz des beherzten Eingreifens von Thomas Bodenmüller. Erst unter Zuhilfenahme eines Vorschlaghammers war Lieb erfolgreich, allerdings war das Bier dann komplett auf der Bühne verteilt.

Iris Vojta, Ehefrau von Gammertingens Zunfchef Harry Vojta, war mitsamt Ehemann, ihren Freundinnen und deren Ehemännern angeklagt. Der Ausflug anlässlich ihres Geburtstages, der auf ein Weingut zu Dietmar Leipert, einem gebürtigen Feldhauser, in die Nähe von Rheinfelden führte, endete desaströs mit einer Schubkarrenfahrt und schließlich in der Dornenhecke.

Stadtpfarrer Wolfgang Dreschers Fauxpas, dass er an Weihnachten bereits Frohe Ostern wünschte, wurde herrlich wortgewandt aufbereitet. Sehr lustig erläuterte das Gericht die Geschichte von Sonja und Herbert Göckel, Tochter und Vater, sowie von André und Ewald Heinzelmann, Sohn und Vater. Die beiden Schwiegerväter in spe hatten sich beim Hausbau ihrer Kinder aufgrund eines falschen Planes selbst eingemauert und dies erst bemerkt, als der Zement schon gezogen hatte. Tatsächlich mussten die beiden emsigen Hobby-Maurer in einer großen Aktion über das Dach befreit werden. Das Gericht mutmaßte, da das Haus in Hörschwag gebaut wird, dass man tatsächlich ein „Spältles-Gugger-Haus“ bauen wollte.

Weiter angeklagt waren Christian Thiel, Walter Bollmann und Josef Rogg, Jörg Wehner von der Katzenmusik und Aquarianer und Eugen Vollmer, der die Tube Pattex mit der Zahnpastatube verwechselt hatte. Arthur Acker, der seine Frau versehentlich in Dusche eingesperrt hatte, Rudi Wurzinger und Beate Raach sowie das Trio Timo Bollmann, Julius Atzert und Michael Göckel hatten sich im Sinne des Gerichts strafbar gemacht. Alle erhielten ihre meist flüssig zu entrichtende Strafe an das hohe Gericht und natürlich zusätzlich auch noch eine Geldstrafe.