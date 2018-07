Gammertinger machen Energie zum Thema

Im Rahmen des vierten Energietages, der in ganz Baden-Württemberg am vergangenen Wochenende stattgefunden hat, haben auch Gammertinger Firmen auf dem Oßwald´schen Hof in der Eichertstraße energetisch informiert. Das Motto lautete „Energie erleben“. Am kommenden Wochenende geht es mit einem Tag der offenen Tür im neuen Wasserwerk um das Thema Wasser.

Von unserer Mitarbeiterin Sabine Rösch

An diesem Wochenende ging es um Informationen zum Klimaschutz, Energie sparen und erneuerbare Energien. Am Samstag verlief der Tag ziemlich ruhig, wofür das äußerst widrige Wetter hauptsächlich verantwortlich war. „Es kommen ohnehin nur Leute, die wirklich Pläne zu energetischen Maßnahmen vorhaben, großes Interesse besteht hier für Photovoltaik“, meinte Schreinermeister Helmut Sauter aus Feldhausen. Bei seiner Ausstellung kann man sich Infos zur besseren Isolierung holen, angefangen vom Fußboden über die Haustür bis hin zu Holzverkleidungen.

In der Halle von Rainer Oßwald auf dem Eicherthof haben ausschließlich Handwerksbetriebe aus Gammertingen und den Teilorten ausgestellt, lediglich ein Betrieb aus Wilsingen ist mit dabei. Auch die örtlichen Banken sind mit ihren Ständen vertreten, eine Investition sollte schließlich immer mit einer soliden Finanzierung verbunden sein. Die Energieberatung und die Stadtwerke GEW waren ebenfalls mit Ständen vertreten.

Am kommenden Wochenende öffnet das neue Wasserwerk der Gammertinger Energie- und Wasserversorgung GEW im Stadtteil Bronnen seine Türen, um der Bevölkerung Einblicke in eines der modernsten Wasserkraftwerke der Region zu bieten. An beiden Tagen konnte man neben vielen energiesparenden Informationen auch kulinarische Köstlichkeiten genießen. Zufrieden mit der Resonanz waren die Aussteller und hoffen auf das eine oder andere Folgegeschäft.