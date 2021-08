Gammertinger Kultursommer: SZ-Leser wünschen sich „Der Rosengarten der Madame Vernet“

Nach vielen Monaten des kulturellen Verzichtes veranstaltet die Stadt Gammertingen in den kommenden Sommerwochen auf dem „Großen Schlossplatz" ein abwechslungsreiches Kultursommerprogramm.

Vom 19. bis 31. August findet an 13 aufeinanderfolgenden Abenden das „Gammertinger Open-Air- Kino" statt. An kleinen Bistrotischen mit jeweils bis zu vier Stühlen werden je Film coronabedingt bis zu 300 Gäste – mit ausreichend Abstand – empfangen. Die Leser der „Schwäbischen Zeitung“ haben entschieden: Am Mittwoch, 25. August, wird der Wunschfilm: „Der Rosengarten von Madame Vernet“ gezeigt. Darin geht es um die Rosenzüchertin Eve, deren Blumenparadies die Pleite droht – denn mit der Großzüchterei ihres neuen Konkurrenten kann sie nicht mithalten. Hilfe bekommt sie ausgerechnet von drei durch ein Resozialisierungsprogramm neu eingestellten Mitarbeitern: Samir, Nadège und Fred. Die haben zwar von Botanik keine Ahnung, kennen sich aber in Sachen Diebstahl und Einbruch bestens aus. Und so hecken sie einen Plan aus, um Eves Blumenparadies zu retten. Die Gammertinger Kinomacher zeigen außerdem: Catweazle, Black Widow, Kaiserschmarrndrama, Nomadland und viele weitere cineastische Highlights. So sollen nach Einbruch der Dämmerung nicht nur die kleinen Kinofans, sondern auch erwachsene Kinobesucher, Actionfreunde und vor allem die Liebhaber von Komödien auf ihre Kosten kommen. Neben der 22. Auflage des beliebten und weit über die Grenzen der Region hinaus bekannten Gammertinger Open-Air-Kinos im August, wird es am ersten Septemberwochenende noch zwei sehr unterschiedliche musikalische Darbietungen unter freiem Himmel geben.

Anstelle des wegen Corona ausgefallenen „Jazz vor dem Schloss"-Konzertes zu Beginn der Sommerferien und auch des verschobenen Sommerfestes der Stadtkapelle Gammertingen, wird der Große Schlossplatz zur Stätte eines besonderen Soul-Musikabends, sowie eines etwas anderen Blasmusikkonzerts.

Die 13-köpfige Band "The Shades of Soul" spielt am Freitagabend, 3. September, ab 20 Uhr bei der zwanzigsten Auflage von „Jazz vor dem Schloss". Die bekannten Musiker, Sängerinnen und Sänger aus dem Großraum Stuttgart mit Herz und Leidenschaft am Werk, darunter eine ganze Reihe von ehemaligen Musikern der US Army Band. Vom klassischen Soul der 60er-Jahre über Motown-, Philadelphia-, Modern- bis hin zum Neo-Soul werden die unterschiedlichsten Richtungen und Schattierungen des Soul gekonnt live und in einem großen Revue-Programm dargeboten. Der Eintritt ist frei. Das Cateringteam des Sportverein SV Bronnen wird für die Gäste sorgen.

Die Stadtkapelle Gammertingen hat sich dazu entschlossen, als aktiver Partner am diesjährigen „Gammertinger Kultursommer" mitzuwirken. Nachdem die traditionellen Sommerfeste wegen Corona zweimal ausfallen mussten, gibt es nun am ersten Septemberwochenende zum Abschluss des Kultursommers ein Blasmusik- Event der besonderen Art. Sowohl am Samstagabend, 4. September, ab 18.30 Uhr als auch am Sonntag, 5. September, werden diverse befreundete Blasmusikkapellen, darunter die Stadtkapellen aus Pfullendorf und Veringenstadt sowie die „Alten Kameraden" aus Balingen-Weilstetten, mit schönen Blasmusikklängen für die Gäste aufspielen.

Am Sonntagvormittag wird ab 10.15 Uhr ein ökumenischer Gottesdienst mit anschließendem Frühschoppen auf dem Schlossplatz gefeiert.