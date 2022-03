Gammertinger Kirchenchor bleibt gesanglich am Ball

Der katholische Kirchenchor „St. Leodegar“ Gammertingen hat nach zweijähriger, coronabedingter Pause seine Generalversammlung mit Wahlen und Ehrungen abgehalten. Dabei wurde als Höhepunkt Eleonore Maier zum Ehrenmitglied ernannt.

Trotz Corona mit den ganzen Kontaktbeschränkungen hatte Schriftführer Richard Sommer einiges über die vergangenen zwei Jahre zu berichten. „37 Seiten sind es geworden“, stellte er fest. In seinem ausführlichen Bericht ging er auf die Entwicklung des eingeschränkten Vereinslebens ein. Der erste große Auftritt war dann beim Patrozinium und anschließend an Allerheiligen auf dem Friedhof. Doch Ende November war es damit wieder vorbei, die nächste Corona-Welle sorgte für eine weitere Pause. „Am 14. März diesen Jahres ging es dann endlich wieder mit dem Singen los.“

Chorleiterin Bettina Deißinger konnte das alles nur bestätigen. „Es war eine schwierige Zeit, es ging immer hin und her.“ Jetzt heiße es aber, in die Gegenwart und Zukunft zu schauen und sie gab ihrer Freude Ausdruck, dass die Chormitglieder trotz der erlebten Einschränkungen weiterhin zusammenstehen. Sie habe eine vorsichtige Planung im Auge, die nächste Etappe sei an Ostern. „Was dann mit einem Engagement an Weihnachten wird, wissen wir leider alle noch nicht.“ Bereits vor zwei Jahren angekündigt, gibt es jetzt einen Termin unter professioneller Anleitung drei Stunden lang Gesang zu üben. „Dafür konnte ich für Samstag, 7. Mai, von 15 bis 18 Uhr Laura Schafranek aus Riedlingen gewinnen, die den dortigen Liederkranz leitet.“ Dazu dürften sich aber nicht nur Mitglieder des Chores, sondern auch andere sangesfreudige Bürger aus Gammertingen und Umgebung einfinden. Denn der Chor sei auch auf der Suche nach Nachwuchs, vor allem die Frauenstimmen könnten Verstärkung gut gebrauchen.

Der Kassenbericht von Marga Arnold war kurz und bündig, den wenigen Einnahmen standen noch weniger Ausgaben gegenüber, sodass die Kasse gut dastehe. Die Kassenprüfer Klaus Häberle und Josef Ege befanden alles in Ordnung. Nun ging es zu den weiteren Regularien. Bei den Wahlen ergaben sich einstimmige Ergebnisse: Vorsitzende ist Marlene Nusser, Stellvertreter ist Edmund Wassmer, Schriftführer ist Richard Sommer, Kassiererin ist Marga Arnold, Beisitzer sind Traudel Baur (Singstimme Alt), Ida Keller (Singstimme Sopran), Josef Ege (Singstimme Tenor) und Paul Reiser (Singstimme Bass). Reiser übernahm zusätzlich das neue Amt des Hygienebeauftragten. Notenwartin bleibt Gabriele Barth, unterstützt von Dagmar Pollok.

Zum Abschluss des offiziellen Teils gab es dann noch Ehrungen: Edmund Wassmer, Wolfgang Götz und Julius Keller durften eine Ehrenurkunde für 25 Jahre aktives Singen im Kirchenchor entgegen nehmen, Eleonore Maier brachte es auf 50 Jahre aktives Singen. Auch sie erhielt eine Ehrenurkunde vom Cäcilienverband und ein Blumenpräsent.