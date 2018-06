Gammertinger gewinnen Fußball-Konfi-Cup

Beim ersten Fußball-Konfi-Cup des Kirchenbezirks Reutlingen sind sechs Konfirmandenteams in der Alb-Laucherthalle in Gammertingen gegeneinander angetreten. Bei dem Turnier gingen Gammertinger Jugendliche als Sieger vom Platz. „Kirche macht Sport“ war das Motto der Veranstaltung.

Die sechs Konfirmanden-Mannschaften kamen aus Lichtenstein, Erpfingen, Trochtelfingen und Gammertingen, begleitet von Mitarbeitern und ihren Gemeindepfarrern. Das Besondere an diesem Turnier war die gemischt-geschlechtliche Mannschaftszusammensetzung: mindestens zwei Mädchen mussten in jeder Mannschaft mitspielen. Jugendreferentin Manuela Mayer vom evangelischen Jugendwerk in Reutlingen ließ zu Beginn des Turniers mit einer Andacht in Form einer Puzzlestaffel die einzelnen Mannschaften warmlaufen.

Die Mannschaften puzzelten einzelne Wörter der Jahreslosung: „Nehmt einander an, wie Christus euch angenommen hat zu Gottes Lob.“

Das anschließende Fußballturnier gewann die Gammertinger Konfirmandengruppe im Endspiel gegen die Konfirmandengruppe aus Erpfingen. Den dritten Platz erreichten die „Echazbomber“ aus Lichtenstein, gefolgt von einer weiteren Gammertinger Konfimannschaft und der Konfirmandengruppe aus Trochtelfingen.

Landesturnier findet im April statt

Die Gammertinger Jugendlichen haben sich nun mit dem Gewinn dieses Bezirksturniers für das Landesturnier des Konfi-Cups im April in Stuttgart qualifiziert. Hier werden die Sieger aus den einzelnen Konfi-Kirchenbezirksturnieren um die Teilnahme am Konfi-Cup-Endturnier der evangelischen Kirche kämpfen, das am 1. Mai in Köln ausgetragen wird. Und so sehen manche der Gammertinger Konfirmanden im Traum schon den Kölner Dom vor sich. Mal sehen, was daraus wird.