Gammertinger Fünftklässler erhält in Mathewettbewerb Känguru-T-Shirt

Die Idee für den internationalen Wettbewerb kommt aus Australien, deshalb auch der Name „Mathematikwettbewerb Känguru e.V.“. In Deutschland wird er vom Institut für Mathematik an der Humboldt-Universität Berlin veranstaltet. Es ist ein mathematischer Multiple-Choice-Wettbewerb, an dem seit 1995 Schüler aus ganz Deutschland teilnehmen. Heuer waren es 840 000 besonders Mathematikinteressierte, 36 davon sind Schüler des Gymnasiums Gammertingen. Der Wettbewerb, der einmal jährlich am dritten Donnerstag im März in allen Teilnehmerländern gleichzeitig stattfindet, wird als freiwilliger Klausurwettbewerb an den Schulen unter Aufsicht geschrieben. Ziel ist es, die mathematische Bildung zu unterstützen, die Freude an der Beschäftigung mit Mathematik zu wecken und zu festigen. Im Wettbewerb gilt es, in 75 Minuten je 24 Aufgaben in den Klassenstufen 5/6 bzw. je 30 Aufgaben in den Klassenstufen 7/8, 9/10 und 11/13 zu lösen. Die Anzahl der ersten, zweiten und dritten Preise wird für jede Klassenstufe getrennt festgesetzt, prozentual jeweils gleich. In Gammertingen hatten in diesem Jahr Schüler der Klassen fünf bis neun mitgemacht. Ein dritter Preis in Stufe 9/10 ging an Marian Riedinger. Der Fünftklässler Tim Cielenga nahm als Lohn für den weitesten „Känguru-Sprung“ sein Känguru-T-Shirt in Empfang. Er hatte in Gammertingen die größte Anzahl von aufeinanderfolgenden richtigen Antworten. Mathelehrer Jonas Hallancy und Fachbereichsleiter Mathematik Walter Businger überreichten die Preise. Dazu gab es für jeden Teilnehmer eine Urkunde.Foto: privat