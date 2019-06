Gammertinger erfolgreich beim Regio-Cup

Der Regio-Cup in Langenau ist eines der Einsteigerturniere für Karatekämpfer. Hier kann der Karatenachwuchs erstmals erfahren, wie es ist, sich in einem Turnier außerhalb der gewohnten Trainingshallen mit Kämpfern zu messen die man nicht kennt. Auch vier Nachwuchskämpfer des Gammertinger Karatevereins traten bei diesem Turnier an. Das Motto: Einfach mal teilnehmen, ohne Erwartungen, gucken wie die anderen sind und am Ende des Turniers ein Resümee ziehen. Emely Schmelcher fehlte am Ende nur zwei Punkte für den Sieg – und damit Platz zwei für sie. Martina Pitlyk wurde in ihrem ersten Turnier Dritte. Philipp Eggstein gewann seine Gewichts- und Altersklasse. Dimitry Skorkin wurde von 12 Kämpfern in seiner Gewichts- und Alterklasse starker Fünfter.

Das Fazit des Trainers Alexej Becker lautet: „Wir wissen, was unsere Kämpfer können. Wir sind hierher gefahren ohne Erwartungen. Und wenn diese jungen Kämpfer dann solch ein super Ergebnis schaffen, dann spricht dass für sich alleine. Und die gesammelten Erfahrungen sind darüber hinaus Goldwert“.