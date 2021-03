Gammertinger Cityfest wird auf 2022 verschoben

Das Gammertinger Cityfest, das am letzten Juniwochenende geplant war, wird coronabedingt um ein Jahr nach hinten verschoben. Bürgermeister Holger Jerg, Ordnungsamtsleiter Dominik Früh und einige Vereinsvertreter, die ein Organisations-Team für das künftige Cityfest bilden wollen, haben sich vor wenigen Tagen zu einer abschließenden Entscheidung getroffen, heißt es in einer Pressemeldung.

Udo Rapp, Vorsitzender der Stadtkapelle Gammertingen und Orga-Team-Chef der letzten beiden Cityfeste in 2017 und 2019, sieht in der aktuellen Verschiebung des Stadtfestes in Gammertingen eine logische Konsequenz aus der allgemeinen Corona-Infektionsentwicklung. In den vergangenen Jahren habe das Fest immer mehrere Tausend Besucher angezogen. „Auch wenn alle hoffen, dass im Laufe des Jahres wieder weitere Lockerungen und Öffnungen geschlossener Einrichtungen möglich sind, so wird der aktuelle Frühsommer 2021 dennoch nicht zum überschwänglichen und mehrtägigen Feiern von Menschenmassen unter Abstand einladen“, so Bürgermeister Jerg.

Zusammen mit Vertretern der Stadtkapelle Gammertingen, des SV Bronnen, des Fanfarenclub Gammertingen und der Sportgemeinschaft KFH hatte man sich nun auf ein endgültiges Verschieben der 24. Cityfest-Auflage aus dem ursprünglichen Veranstaltungsjahr 2021 nach 2022 entschieden. Um im regionalen Miteinander nicht in Konflikt mit ebenfalls traditionellen Stadtfesten zu kommen, wird für die Nach-Corona-Version des Cityfests nicht das letzte Juniwochenende gewählt, sondern das Wochenende davor, von Freitag bis Sonntag, 17. bis 19. Juni 2022. Ebenfalls haben das künftige Orgateam und die Stadt vereinbart, gleich ein Jahr später in 2023, wieder auf den ursprünglichen zweijährigen Rhythmus mit dem letzten Juni-Wochenende von 23. bis 25. Juni 2023, zu gehen.

Das „Gammertinger Cityfest“ hat eine über 44 Jahre lange Tradition, die aus einer bürgerschaftlichen und Vereins-Unterstützung des Neubaus der großen Dreifeld-Alb-Lauchert-Sporthalle in der Stadt entstanden ist, heißt es in der Mitteilung weiter. Im Jahr 1977 hatten Bürgerschaft und Vereine das Gammertinger Stadtfest in der „City“ durchgeführt, um für den Sporthallenneubau Spendengelder zu sammeln. Daher auch der seit nunmehr 23 Auflagen gefestigte Name „Cityfest“. Egal welche Sportart, Musik, oder Gesangsrichtung, über alle Bevölkerungsgruppen, Initiativen, Organisationen und Nationalitäten hinweg, ist in den letzten 44 Jahren das „Cityfest“ zum Treffpunkt von Bürgerschaft, Vereinen und Gästen geworden. An drei Tagen wird in der Innenstadt, rund um das Speth’sche Stadtschloss in der Hohenzollernstraße und im Stadtgraben ausgelassen gefeiert, musiziert und geschlemmt. Für Alt und Jung ist nicht nur in den einzelnen Festzelten und Ständen, sondern auch mit einer Kinderolympiade oder zahlreichen anderen Sonderaktionen vieles geboten. Für die allermeisten teilnehmenden, Organisationen und Vereine ist neben der eigenen Präsentation und der Bewirtung der Gäste auch der Erlös aus den Aktivitäten eine ganz wichtige finanzielle Basis für die laufende Vereins- und Jugendarbeit in den beiden folgenden Jahren.