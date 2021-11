Gammertinger Blutspender erhalten Auszeichnung

Die Stadt Gammertingen und der Ortsverband des Deutschen Roten Kreuzes (DRK) haben kürzlich besonders fleißige Blutspenderinnen und Blutspender für ihr außergewöhnliches Engagement geehrt. Das geht aus einer Pressemitteilung hervor.

Anfang November konnte Bürgermeister Holger Jerg neun von insgesamt dreizehn Bürgerinnen und Bürger aus dem Laucherttalstädtchen persönlich zur Blutspende-Ehrung begrüßen und sie für ihr vorbildliches Engagement mit Urkunden und Ehrungsnadeln auszeichnen. In einer kleinen Feierstunde in der DRK-Rettungswache in Gammertingen würdigte er die Spender zusammen mit der DRK-Ortsvorsitzenden Sonja Göckel.

Der nächste Blutspendetermin in Gammertingen ist am Freitag, 19. November, von 15.30 bis 19.30 Uhr in der Alb-Lauchert-Sporthalle. Eine Anmeldung ist erforderlich.

Wie man außerdem Leben retten kann, demonstrierte Göckel anhand eines Informationsfilmes und weiterer Sachinformationen zur Ortsverbandsarbeit mit Sanitätsdienst, Helfer-vor-Ort-Gruppe, Altkleidersammlung und Blutspendeaktionen. Gerade auch die beiden letztgenannten Aktionen (Altkleidersammlung und Blutspendeaktionen) würden es den ehrenamtlichen DRK-Helfern vor Ort erst finanziell ermöglichen, ergänzend zum DRK-Rettungsdienst auch mit ihrer Gammertinger Helfer-vor-Ort-Gruppe, den Sanitätshelfern bei Festen und Veranstaltungen oder auch bei sozialen Tätigkeiten, helfen zu können. Auch die Anschaffung spezieller Sanitätsrucksäcke mit wichtigen Einsatzgeräten, wie Defibrillatoren (AED) sind, so die DRK-Vorsitzende, nur dann möglich, wenn Bürger dem lokalen Ortsverein spenden würden oder mit ihrer Altkleider- oder Blutspende es ermöglichen würden Einnahmen zu generieren.

Bei der aktuellen Blutspenderehrung für das vergangene Jahr in Gammertingen wurden folgende Mehrfachspender ausgezeichnet und gewürdigt:

Für zehnmaliges Blutspenden: Christoph Buchhorn, Albert Gulde und Daniel Wilks.

Für 25 Mal Blutspenden:

Nicole Volk, Artjom Müller, Matthias Ott und Emilio Viola

Für 50 Blutspenden:

Christopher Laupp, Hubertus Leuze, Martin Provenza, Rudolf Schoen und Manuel Steinhart.

Für 150 Blutspenden:

Wolfgang Bruder