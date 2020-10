Gammertinger Albverein ruft zur Naturschutzarbeit auf

In Gammertingen werden laut Pressemitteilung am Samstagvormittag, 10. Oktober, die Wacholderheiden geputzt. Was Schafe und Ziegen nicht geschafft haben, sollen jetzt die menschlichen Helfer vollends beseitigen: Nach dem Weidegang in allen Flächen durch die Tiere der Bernlocher Schäferei Sellenthin wurden im Auftrag der Stadt Gammertingen einige Flächen mechanisch gemulcht. Der vor Ort verbliebene Mulchteppich muss zusammengerecht und aus den Flächen geschafft werden, um eine Nährstoffanreicherung zu vermeiden. Außerdem müssen alle verbliebenen Gehölze, wie Schlehen und Haselnuss, abgezwickt und entfernt werden.

Drei von fünf Flächen rund um den Ortsteil Bronnen sind bereits von Helfern bearbeitet worden, sodass man sich am Samstag auf den Wendelstein und den Heiligenbühl konzentrieren wird, heißt es in der Meldung weiter. Die Ortsgruppe Gammertingen des Schwäbischen Albvereins ruft alle Mitbürger, denen ganz praktische Naturschutzarbeit ein Anliegen ist, zur Mithilfe auf. Nach Möglichkeit sollen Astscheren, grobe Rechen, Mistgabeln und Textilsäcke mitgebracht werden.

Bürgermeister Holger Jerg spendiert jedem Helfer zum Schluss ein zünftiges Vesper. Treffpunkt ist am Samstag um 9 Uhr auf dem Parkplatz der Kneippanlage zwischen Gammertingen und Bronnen.