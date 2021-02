Gammertingen zeigt wilde Müllablagerung an

Mehr als Nachwinter-Verschmutzungen in der Verlängerung der Danziger Straße bei den Wohngebieten Kohlhalde I bis IV in Gammertingen: An mehreren Stellen sind üble Hinterlassenschaften von Hobby-Heimwerkern oder Do-it-yourself-Handwerkern aus Corona-Zeiten zu finden: ausgebrauchte und eingetrocknete Farbeimer mit alten Malerwalzen und -pinseln sowie gebrauchte Abdeckplanen und Farbreste an einer Stelle des Weges. Rund 500 Meter weiter erneut ausgebrauchte Plastikeimer und -gebinde mit Außenverputzmaterialien und Außenwandfarben – einfach in die Landschaft versorgt. Darüber informiert die Stadt Gammertingen in einer Mitteilung. Der Tipp der Stadt: Legale Möglichkeiten der Entsorgung im Entsorgungsbetrieb im Gewerbegebiet Herdleäcker oder den Wertstoffhof hinter der Kläranlage nutzen. Zwei illegale Müllentsorgungen hat das städtische Ordnungsamt angezeigt. Hinweise nimmt die Stadt unter der Telefonnummer 07574/40 61 33 und per E-Mail an info@gammertingen.de entgegen. Foto: privat