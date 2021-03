Gammertingen weitet Schnelltests aus

Die Stadt baut kostenfreie Schnelltestangebot für Gammertinger Bürger und Mitarbeiter in Gammertinger Unternehmen einmal pro Woche aus. Testtermine für Samstag- und Donnerstagstermine können ab sofort gebucht werden, informiert die Stadt in einer Pressemeldung.

Nachdem die Laucherttalstadt seit vielen Monaten bereits im städtischen Altenpflegeheim St. Elisabeth ein erstes kommunales Schnelltestzentrum für die Bewohner, Mitarbeiter und die externen Pflegeheimbesucher aufgebaut hat, wurden in Gammertingen seit Mitte Februar auch in den drei städtischen Kindergärten und in den schrittweise wieder geöffneten Schulen weitere Schnellteststrukturen an vier Standorten im Stadtgebiet ergänzt.

Ab Samstag, 20. März, wird die Stadt mit Unterstützung von Freiwilliger Feuerwehr, der DRK-Bereitschaft und dem Team der Zentralapotheke Balitsberger das Schnelltestangebot einmal pro Woche für alle Gammertinger Bürgerinnen und Bürger ermöglicht. Dazu werden sowohl in Gammertingen in der Turnhalle beim Gymnasium als auch zeitgleich in der Turnhalle bei der Grundschule im Stadtteil Feldhausen zwei zusätzliche kommunale Testzentren eingerichtet. Am Donnerstagabend von 18 bis 20 Uhr und oder am Samstag von 16 bis 18 Uhr sind diese beiden Testzentren Schnelltest bereit, heißt es in der Mitteilung weiter.

Um zunächst in der Anfangsphase unnötige Warteschlangen zu vermeiden, bittet die Stadt um eine telefonische Voranmeldung und Reservierung eines Termins über das Bürgerbüro der Stadt (Telefon 07574/4060) oder per E-Mail unter buergerbuero@gammertingen.de. In einem zweiten Schritt soll dann noch ein Online-Terminbuchung über die städtische Homepage hinzukommen, hier ist allerdings momentan der IT-Dienstleister angesichts hoher Nachfrage noch nicht lieferfähig.

Getestet wird durch geschultes Personal der DRK-Bereitschaft Gammertingen, dem Team der Zentralapotheke Baltisberger sowie weiterer Ärzte. Die Ehrenamtlichen der Freiwilligen Feuerwehr Gammertingen aus allen Abteilungen unterstützen die Testzentren und Teams bei den weiteren organisatorischen Aufgaben und der Umsetzung von Hygiene- und Sicherheitsvorkehrungen.

Starten werden diese kostenfreien und anlasslosen Bürgertestungen relativ zeitnah am Samstag diese Woche, allerdings ausnahmsweise nur zentral in Gammertingen in der Turnhalle beim Gymnasium. Alle weiteren Donnerstag- und Samstagstermine bis Ostern sind die Testungen sowohl in Gammertingen als auch in Feldhausen möglich. Vorerst sind die Testtermine bis Ostern vorgesehen, eine weitere Fortsetzung ist geplant.

Das Schnelltestangebot der Stadt richtet sich an alle 6400 Einwohner der Kernstadt und aller Stadtteile. Ebenfalls erhalten auch Mitarbeiter aus Gammertinger Unternehmen die Möglichkeit, sich bei diesen kostenfreien Bürgertestungen einem Schnelltest zu unterziehen. Auf der städtischen Homepage unter www.gammertingen.de sind alle weiteren Informationen und auch Berechtigungsformulare abrufbar, die bereits zu Hause ausgefüllt und unterschrieben werden sollten, zum Test mitzubringen. Aber auch in den Testzentren werden ehrenamtliche Helfer beim Ausfüllen unterstützen, wenn zu Hause kein Computer vorhanden sein sollte.

„Wir hoffen, dass wir auf diesem ergänzenden Weg der Schnelltestung in Gammertingen in gemeinsam von Stadt, DRK, Feuerwehr und Apotheke organisierten Strukturen für unsere Bürgerinnen und Bürger eine schnelle und unkomplizierte Lösung anbieten können“, wird Bürgermeister Holger Jerg in der Mitteilung zitiert. „Somit haben wir hoffentlich eine gute Möglichkeit zur Sicherheit der Bürger in Pandemiezeiten beizutragen, bis endlich die Impfungen erfolgreich umgesetzt werden können“, so Jerg weiter. In Gammertingen werden zunächst rund 2200 Schnelltestkits eines namhaften Herstellers genutzt, die die Stadt aus der Schnelltestreserve des Landes erhalten habe. Sollte diese Menge nicht ausreichen, können die Bürgertestzentren auf bereits ebenfalls eingelagerte städtische oder Apothekentestbestände zurückgreifen, heißt es in der Mitteilung weiter.