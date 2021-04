Gammertingen weitet Schnelltestangebote aus

Die Stadt Gammertingen bietet seit einigen Wochen in enger Zusammenarbeit mit der DRK-Bereitschaft, der Freiwilligen Feuerwehr und dem Team der Zentral-Apotheke für die Bevölkerung Corona-Schnelltests in den beiden kommunalen Testzentren an. Weit über 900 Bürgerinnen und Bürger haben diese für sie kostenfreien Schnelltestangebote bislang wahrgenommen. Ab der kommenden Woche werden die bisherigen Testmöglichkeiten nun deutlich ausgeweitet. Künftig wird es an vier Wochentagen entweder in Gammertingen oder in Feldhausen die nach wie vor kostenfreien, anlasslosen Bürger-Schnelltests geben. Damit werden dann die Wochentage Montag, Dienstag, Donnerstag und Samstag abgedeckt, bislang gab es Testmöglichkeiten nur am Donnerstag und Samstag.

Das kommunale Testzentrum in Gammertingen in der „Alten Turnhalle“ beim Gymnasium, Kiverlinstraße 6, wird künftig jeweils am Dienstagabend von 18 bis 19.30 Uhr sowie am Samstagnachmittag von 16 bis 17.30 Uhr testen. Das Testzentrum im Stadtteil Feldhausen in der dortigen „Turn- und Festhalle“, Inneringer Straße 10, bietet künftig immer montags und donnerstags abends von 18 bis 19.30 Uhr Schnelltestungen an.

Öffnungszeiten verkürzt

Auch wenn die bisherigen Testzeiträume je Abend von zwei Stunden auf jetzt anderthalb Stunden verkürzt wurden, so wird das städtische Testangebot bei jetzt insgesamt vier Testtagen pro Woche zeitlich weiter ausgeweitet. Die ehrenamtlichen Testteams haben gemeinsam mit der Stadtverwaltung diese Testoptimierungen abgestimmt. Bei einer aktuellen Taktung der Termine von einer Minute können in Gammertingen maximal 90 Personen pro Abend getestet werden, in Feldhausen mit Zwei-Minuten-Taktung sind es mindestens 45 Personen pro Abend. Bei steigendem Bedarf könnte problemlos die Taktung auch in Feldhausen auf eine Minute umgestellt werden.

Daten online eingeben

Neben der telefonischen Terminreservierung über das Bürger- und Tourismusbüro (Telefon 07574/40 60) kann der Termin für die Schnelltestungen ganz komfortabel von zu Hause aus über ein Online-Anmeldetool gebucht werden. Einfach einen Klick auf das Logo „Wir testen unser Städtle“ auf www.gammertingen.de und im Anmelde-Tool bequem den gewünschten Schnelltesttermin reservieren. Mit der Terminreservierung sind die Daten bereits im System hinterlegt und der Ablauf im Testzentrum geht noch schneller. Den Online-Berechtigungsschein gibt es auch online zum Ausfüllen und Absenden.